ЦИК обратился в СНБО по вопросу применения санкций против причастных к "выборам" рф на оккупированных территориях
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия обратилась в СНБО по вопросу координации мер реагирования и применения санкций против причастных к организации "выборов" в Госдуму рф на временно оккупированных территориях Украины.
Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой применить санкции против причастных к "выборам" в госдуму рф на оккупированных территориях. Об этом говорится в сообщении ЦИК, передает УНН.
ЦИК также обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины по вопросу координации межведомственных мер реагирования, проработки вопросов применения санкций и других мер воздействия в отношении должностных и служебных лиц рф, граждан других государств, которые поддержали и/или принимали участие в организации и проведении "выборов", в том числе в наблюдении за "выборами", на временно оккупированных территориях Украины
Дополнение
Центральная избирательная комиссия заявила о нелегитимности организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины "выборов" в госдуму рф, а также призвала граждан Украины — избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведение незаконных "выборов" депутатов госдумы рф.
Министерство иностранных дел предостерегает членов миссии Содружества Независимых Государств от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в государственную думу рф.