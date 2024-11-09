ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на президентских выборах
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия Молдовы официально утвердила результаты второго тура президентских выборов. Майя Санду победила с 55,35% голосов, опередив Александра Стояногло, который набрал 44,65%.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела 9 ноября заседание, на котором утвердила результаты второго тура выборов президента, состоявшегося в Молдове 3 ноября, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.
Комиссия одобрила отчет, согласно которому на выборах победила кандидат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.
Как заявила председатель ЦИК Анжелика Караман, победительницей объявляется «кандидат Майя Санду, которая набрала наибольшее количество голосов во втором туре выборов». Согласно отчету ЦИК, Санду набрала во втором туре более 930,1 тыс. голосов (55,35%), а ее конкурент, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло - более 750,4 тыс. голосов избирателей (44,65%).
Во втором туре выборов приняли участие 1,7 млн граждан из 2,7 млн, включенных в основные списки избирателей.
Утвержденные ЦИК документы передадут одобрение Конституционному суду.
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