Цифровизация и ряд новых услуг: в "Укрпочте" рассказали, чем удивят украинцев в ближайшие годы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине есть несколько десятков населенных пунктов, жители которых не имеют возможности купить лекарства или бытовую технику, не выезжая в районный центр. Также они отрезаны от банковской системы. Однако, в каждом населенном пункте есть Укрпочта, которую активно осовременивают. Какие услуги могут получить жители сел через государственную почту сегодня и как она будет трансформироваться в последующие годы - в блиц-интервью УНН рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
- В прошлом году министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал 500 новых передвижных отделений Укрпочты - и вот они уже курсируют регионами. Популярен ли такой сервис среди украинцев?
Передвижные отделения практически запущены в семи областях Украины. В Черниговской области этот проект уже длится больше года, там это - стандартная системная работа. В этом году мы запустили передвижные отделения в Киевской, Черновицкой, Херсонской, Одесской, Черкасской областях и на Закарпатье. В следующем году передвижные отделения планируем запустить во всех других областях. Такие передвижные отделения работают в селах с населением менее 2 тысяч человек. Они доставляют лекарства, посылки, газеты, пенсии. Можем констатировать, что в селах передвижные отделения пользуются популярностью.
- Какой их механизм?
Достаточно простой - автомобиль приезжает в село, начальник отделения с ноутбуком идет в сельсовет обслуживать людей, а почтальон с водителем-охранником развозят письма, пенсии, посылки по селу. Затем они едут в другое село.
- Чем сегодня сервис государственной Укрпочты отличается от аналогичного частного? Насколько ощутима разница?
Разница между национальным почтовым оператором и частной компанией существует по всему миру. На национального оператора возлагается обязательство работать на 100% территории Украины. Даже там, где это не выгодно. Например, в Украине 7 тысяч населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. Это может быть не выгодно, но национальный оператор должен работать на 100% территории Украины.
Частный оператор может выбирать: где он работает, а где нет, какие услуги предоставляет, а какие - нет. В то же время, национальный оператор должен предоставлять весь реестр услуг, который предусмотрен законодательством.
Разница в работе национального и частного оператора заключается в системных вопросах. Так, к примеру, Укрпочту представляют исключительно ее сотрудники, тогда как частный оператор работает, как правило, через франчайзинговую модель, где их представляют независимые предприниматели.
- Трудно ли сегодня трансформировать советское наследие в современные сервисы?
Тяжело. Мы это понимаем, общаясь с коллегами из других стран. Они, например, не сталкиваются с проблемой, когда в стране нет везде нормального мобильной связи, не говоря уже об интернете. Очень трудно оказывать те же цифровые услуги в условиях отсутствия мобильной связи. Но тем не менее, мы должны это сделать, и знаем как. Например, запуская передвижные отделения, мы заблаговременно позаботились о модели автомобилей. И подобрали такие, которые проедут по нашим дорогам. То есть внедряя изменения, мы учитываем мировой опыт и украинскую реальность. Иначе это будут какие-то космические проекты. А нам нужно, чтобы это было удобно людям и могло быть реализовано в Украине.
- Какой Укрпочта может быть через 5 лет? Какие новые сервисы планируете внедрить?
У нас очень большие планы. Мы привлекаем до 100 млн евро от ЕБРР...
▪️ Во-первых, должны полностью оцифровать страну. Я пришел на должность в 2016 году, и у нас из 11 тысяч отделений компьютерами были обеспечены лишь 20%. До сих пор в селах часто нет ни интернета, ни нормального мобильной связи. Поэтому у наших планах, за счет запуска передвижных отделений по всей стране, предоставить возможность этих услуг в самых отдаленных уголках - даже там, где нет связи. Такие отделения смогут работать в онлайн и оффлайн режимах.
▪️ Во-вторых, каждый почтальон и каждое передвижное отделение будут оснащены телефонным устройством, что позволит принимать платежи от бабушки, у нее дома. И предоставлять все электронные услуги. То есть, мы сможем помочь заказать товары, принять какие-то платежи и т.д.
▪️ Третье - мы надеемся, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект о банковских услугах в почте. И мы сможем начать предоставлять их. Многие люди не знают, но 40% украинцев не является частью банковской системы. Они в жизни не имели даже базового банковского счета, потому что в селах не осталось банковских учреждений. Если это право будет предоставлено Укрпочте - Укрпочта сможет приблизить банковские услуги каждому гражданину Украины, даже в самых отдаленных уголках.
▪️ И четвертое: мы построим новые сортировочные автоматические центры, которые позволят быстро и качественно сортировать посылки. Как Amazon это делает, например.
В общем, в наших планах на следующие 5 лет создать новую компанию, полностью цифровую, которая будет предоставлять современные услуги. Которая будет успешной компанией, которая будет полностью независимой от государства, и которая будет прибыльной.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывал, что украинцы активно пользуются сервисом по доставке медикаментов, который ввела Укрпочта в апреле этого года. За полгода уже выполнено более 115 тысяч заказов.
"Ежедневное количество отправок за этот период возросло более чем в 2 раза. В среднем Укрпочта осуществляет доставку около 1 тысячи посылок с медикаментами в день", - отмечал Криклий.