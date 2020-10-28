Цифровизация и ряд новых услуг: в "Укрпочте" рассказали, чем удивят украинцев в ближайшие годы

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61488 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87208 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120235 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103724 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123038 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100118 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101127 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103635 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101824 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101462 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 45210 просмотра
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 23201 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 96431 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 74003 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 32035 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 74003 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 120226 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 123034 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 380485 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 331421 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 17302 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 96431 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131397 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 208721 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235464 просмотра
Актуальное
Цифровизация и ряд новых услуг: в "Укрпочте" рассказали, чем удивят украинцев в ближайшие годы

Цифровизация и ряд новых услуг: в "Укрпочте" рассказали, чем удивят украинцев в ближайшие годы

Киев  •  УНН

 • 21356 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине есть несколько десятков населенных пунктов, жители которых не имеют возможности купить лекарства или бытовую технику, не выезжая в районный центр. Также они отрезаны от банковской системы. Однако, в каждом населенном пункте есть Укрпочта, которую активно осовременивают. Какие услуги могут получить жители сел через государственную почту сегодня и как она будет трансформироваться в последующие годы - в блиц-интервью УНН рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

- В прошлом году министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал 500 новых передвижных отделений Укрпочты - и вот они уже курсируют регионами. Популярен ли такой сервис среди украинцев?

Передвижные отделения практически запущены в семи областях Украины. В Черниговской области этот проект уже длится больше года, там это - стандартная системная работа. В этом году мы запустили передвижные отделения в Киевской, Черновицкой, Херсонской, Одесской, Черкасской областях и на Закарпатье. В следующем году передвижные отделения планируем запустить во всех других областях. Такие передвижные отделения работают в селах с населением менее 2 тысяч человек. Они доставляют лекарства, посылки, газеты, пенсии. Можем констатировать, что в селах передвижные отделения пользуются популярностью.

- Какой их механизм?

Достаточно простой - автомобиль приезжает в село, начальник отделения с ноутбуком идет в сельсовет обслуживать людей, а почтальон с водителем-охранником развозят письма, пенсии, посылки по селу. Затем они едут в другое село.

- Чем сегодня сервис государственной Укрпочты отличается от аналогичного частного? Насколько ощутима разница?

Разница между национальным почтовым оператором и частной компанией существует по всему миру. На национального оператора возлагается обязательство работать на 100% территории Украины. Даже там, где это не выгодно. Например, в Украине 7 тысяч населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. Это может быть не выгодно, но национальный оператор должен работать на 100% территории Украины.

Частный оператор может выбирать: где он работает, а где нет, какие услуги предоставляет, а какие - нет. В то же время, национальный оператор должен предоставлять весь реестр услуг, который предусмотрен законодательством.

Разница в работе национального и частного оператора заключается в системных вопросах. Так, к примеру, Укрпочту представляют исключительно ее сотрудники, тогда как частный оператор работает, как правило, через франчайзинговую модель, где их представляют независимые предприниматели.

- Трудно ли сегодня трансформировать советское наследие в современные сервисы?

Тяжело. Мы это понимаем, общаясь с коллегами из других стран. Они, например, не сталкиваются с проблемой, когда в стране нет везде нормального мобильной связи, не говоря уже об интернете. Очень трудно оказывать те же цифровые услуги в условиях отсутствия мобильной связи. Но тем не менее, мы должны это сделать, и знаем как. Например, запуская передвижные отделения, мы заблаговременно позаботились о модели автомобилей. И подобрали такие, которые проедут по нашим дорогам. То есть внедряя изменения, мы учитываем мировой опыт и украинскую реальность. Иначе это будут какие-то космические проекты. А нам нужно, чтобы это было удобно людям и могло быть реализовано в Украине.

- Какой Укрпочта может быть через 5 лет? Какие новые сервисы планируете внедрить?

У нас очень большие планы. Мы привлекаем до 100 млн евро от ЕБРР...

▪️ Во-первых, должны полностью оцифровать страну. Я пришел на должность в 2016 году, и у нас из 11 тысяч отделений компьютерами были обеспечены лишь 20%. До сих пор в селах часто нет ни интернета, ни нормального мобильной связи. Поэтому у наших планах, за счет запуска передвижных отделений по всей стране, предоставить возможность этих услуг в самых отдаленных уголках - даже там, где нет связи. Такие отделения смогут работать в онлайн и оффлайн режимах.

▪️ Во-вторых, каждый почтальон и каждое передвижное отделение будут оснащены телефонным устройством, что позволит принимать платежи от бабушки, у нее дома. И предоставлять все электронные услуги. То есть, мы сможем помочь заказать товары, принять какие-то платежи и т.д.

▪️ Третье - мы надеемся, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект о банковских услугах в почте. И мы сможем начать предоставлять их. Многие люди не знают, но 40% украинцев не является частью банковской системы. Они в жизни не имели даже базового банковского счета, потому что в селах не осталось банковских учреждений. Если это право будет предоставлено Укрпочте - Укрпочта сможет приблизить банковские услуги каждому гражданину Украины, даже в самых отдаленных уголках.

▪️ И четвертое: мы построим новые сортировочные автоматические центры, которые позволят быстро и качественно сортировать посылки. Как Amazon это делает, например.

В общем, в наших планах на следующие 5 лет создать новую компанию, полностью цифровую, которая будет предоставлять современные услуги. Которая будет успешной компанией, которая будет полностью независимой от государства, и которая будет прибыльной.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывал, что украинцы активно пользуются сервисом по доставке медикаментов, который ввела Укрпочта в апреле этого года. За полгода уже выполнено более 115 тысяч заказов.

"Ежедневное количество отправок за этот период возросло более чем в 2 раза. В среднем Укрпочта осуществляет доставку около 1 тысячи посылок с медикаментами в день", - отмечал Криклий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы