Цифровизация и ряд новых услуг: в "Укрпочте" рассказали, чем удивят украинцев в ближайшие годы

- В прошлом году министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал 500 новых передвижных отделений Укрпочты - и вот они уже курсируют регионами. Популярен ли такой сервис среди украинцев?

Передвижные отделения практически запущены в семи областях Украины. В Черниговской области этот проект уже длится больше года, там это - стандартная системная работа. В этом году мы запустили передвижные отделения в Киевской, Черновицкой, Херсонской, Одесской, Черкасской областях и на Закарпатье. В следующем году передвижные отделения планируем запустить во всех других областях. Такие передвижные отделения работают в селах с населением менее 2 тысяч человек. Они доставляют лекарства, посылки, газеты, пенсии. Можем констатировать, что в селах передвижные отделения пользуются популярностью.

- Какой их механизм?

Достаточно простой - автомобиль приезжает в село, начальник отделения с ноутбуком идет в сельсовет обслуживать людей, а почтальон с водителем-охранником развозят письма, пенсии, посылки по селу. Затем они едут в другое село.

- Чем сегодня сервис государственной Укрпочты отличается от аналогичного частного? Насколько ощутима разница?

Разница между национальным почтовым оператором и частной компанией существует по всему миру. На национального оператора возлагается обязательство работать на 100% территории Украины. Даже там, где это не выгодно. Например, в Украине 7 тысяч населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. Это может быть не выгодно, но национальный оператор должен работать на 100% территории Украины.

Частный оператор может выбирать: где он работает, а где нет, какие услуги предоставляет, а какие - нет. В то же время, национальный оператор должен предоставлять весь реестр услуг, который предусмотрен законодательством.

Разница в работе национального и частного оператора заключается в системных вопросах. Так, к примеру, Укрпочту представляют исключительно ее сотрудники, тогда как частный оператор работает, как правило, через франчайзинговую модель, где их представляют независимые предприниматели.

- Трудно ли сегодня трансформировать советское наследие в современные сервисы?

Тяжело. Мы это понимаем, общаясь с коллегами из других стран. Они, например, не сталкиваются с проблемой, когда в стране нет везде нормального мобильной связи, не говоря уже об интернете. Очень трудно оказывать те же цифровые услуги в условиях отсутствия мобильной связи. Но тем не менее, мы должны это сделать, и знаем как. Например, запуская передвижные отделения, мы заблаговременно позаботились о модели автомобилей. И подобрали такие, которые проедут по нашим дорогам. То есть внедряя изменения, мы учитываем мировой опыт и украинскую реальность. Иначе это будут какие-то космические проекты. А нам нужно, чтобы это было удобно людям и могло быть реализовано в Украине.

- Какой Укрпочта может быть через 5 лет? Какие новые сервисы планируете внедрить?

У нас очень большие планы. Мы привлекаем до 100 млн евро от ЕБРР...

▪️ Во-первых, должны полностью оцифровать страну. Я пришел на должность в 2016 году, и у нас из 11 тысяч отделений компьютерами были обеспечены лишь 20%. До сих пор в селах часто нет ни интернета, ни нормального мобильной связи. Поэтому у наших планах, за счет запуска передвижных отделений по всей стране, предоставить возможность этих услуг в самых отдаленных уголках - даже там, где нет связи. Такие отделения смогут работать в онлайн и оффлайн режимах.

▪️ Во-вторых, каждый почтальон и каждое передвижное отделение будут оснащены телефонным устройством, что позволит принимать платежи от бабушки, у нее дома. И предоставлять все электронные услуги. То есть, мы сможем помочь заказать товары, принять какие-то платежи и т.д.

▪️ Третье - мы надеемся, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект о банковских услугах в почте. И мы сможем начать предоставлять их. Многие люди не знают, но 40% украинцев не является частью банковской системы. Они в жизни не имели даже базового банковского счета, потому что в селах не осталось банковских учреждений. Если это право будет предоставлено Укрпочте - Укрпочта сможет приблизить банковские услуги каждому гражданину Украины, даже в самых отдаленных уголках.

▪️ И четвертое: мы построим новые сортировочные автоматические центры, которые позволят быстро и качественно сортировать посылки. Как Amazon это делает, например.

В общем, в наших планах на следующие 5 лет создать новую компанию, полностью цифровую, которая будет предоставлять современные услуги. Которая будет успешной компанией, которая будет полностью независимой от государства, и которая будет прибыльной.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывал, что украинцы активно пользуются сервисом по доставке медикаментов, который ввела Укрпочта в апреле этого года. За полгода уже выполнено более 115 тысяч заказов.

"Ежедневное количество отправок за этот период возросло более чем в 2 раза. В среднем Укрпочта осуществляет доставку около 1 тысячи посылок с медикаментами в день", - отмечал Криклий.