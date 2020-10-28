Цифровізація і низка нових послуг: в "Укрпошті" розповіли, чим здивують українців у найближчі роки

ukru
18:42 • 8108 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 25043 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 60456 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104896 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112343 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113953 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146208 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124478 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124273 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123659 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 76508 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 88272 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103345 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102108 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77804 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 58907 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77804 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 65555 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146208 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43575 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52751 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106252 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124692 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124181 перегляди
Актуальне
Цифровізація і низка нових послуг: в "Укрпошті" розповіли, чим здивують українців у найближчі роки

Цифровізація і низка нових послуг: в "Укрпошті" розповіли, чим здивують українців у найближчі роки

Київ • УНН

 • 21359 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні є кілька десятків населених пунктів, жителі яких не мають можливості купити ліки або побутову техніку, не виїжджаючи до районного центру. Також вони відрізані від банківської системи. Однак, у кожному населеному пункті є Укрпошта, яку активно осучаснюють. Які послуги можуть отримати жителі сіл через державну пошту сьогодні та як вона трансформуватиметься у наступні роки - у бліц-інтерв'ю УНН розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

- Минулого року міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв 500 нових пересувних відділень Укрпошти – і от вони вже курсують регіонами. Чи популярний такий сервіс серед українців?

Пересувні відділення практично запущені у семи областях України. У Чернігівській області цей проект вже триває більше року, там це - стандартна системна робота. Цього року ми запустили пересувні відділення у Київській, Чернівецькій, Херсонській, Одеській, Черкаській областях і на Закарпатті. Наступного року пересувні відділення плануємо запустити в усіх інших областях. Такі пересувні відділення працюють у селах із населенням менше, ніж 2 тисячі людей. Вони доставляють ліки, посилки, газети, пенсії. Можемо констатувати, що у селах пересувні відділення користуються популярністю.

- Який їх механізм?

Досить простий - автівка приїжджає у село, начальник відділення з ноутбуком йде до сільради обслуговувати людей, а листоноша з водієм-охоронцем розвозять листи, пенсії, посилки по селу. Потім вони їдуть до іншого села.

- Чим сьогодні сервіс державної Укрпошти відрізняється від аналогічного приватного? Чи відчутна різниця?

Різниця між національним поштовим оператором і приватною компанією існує по всьому світу. На національного оператора покладається зобов'язання працювати на 100% територій України. Навіть там, де це не прибутково. Наприклад, в Україні є 7 тисяч населених пунктів, де проживає менше 100 людей. Це може бути не прибутково, але національний оператор повинен працювати на 100% територій України.

Приватний оператор може обирати: де він працює, а де ні, які послуги надає, а які - ні. Водночас, національний оператор повинен надавати весь реєстр послуг, який передбачений законодавством.

Різниця у роботі національного і приватного оператора полягає у системних питаннях. Так, до прикладу, Укрпошту представляють виключно її працівники, тоді як приватний оператор працює, як правило, через франчайзингову модель, де їх представляють незалежні підприємці.

- Чи важко сьогодні трансформувати радянські спадки у сучасні сервіси?

Важко. Ми це розуміємо, спілкуючись з колегами з інших країн. Вони, наприклад, не стикаються з проблемою, коли у країні немає скрізь нормального мобільного зв’язку, не говорячи вже про інтернет. Дуже важко надавати ті ж цифрові послуги в умовах відсутності мобільного зв’язку. Але тим не менше, ми повинні це зробити, і знаємо як. Наприклад, запускаючи пересувні відділення, ми завчасно подбали про модель автівок. І підібрали такі, які проїдуть по нашим дорогам. Тобто впроваджуючи зміни, ми враховуємо світовий досвід і українську реальність. Бо інакше це будуть якісь космічні проекти. А нам потрібно, щоб це було зручно людям і могло бути реалізовано в Україні.

- Якою Укрпошта може бути через 5 років? Які нові сервіси плануєте впровадити?

У нас дуже великі плани. Ми залучаємо до 100 млн євро від ЄБРР...

▪️ По-перше, маємо повністю оцифрувати країну. Я прийшов на посаду у 2016 році, і у нас з 11 тисяч відділень комп’ютерами були забезпечені лише 20%. І досі у селах часто немає ані інтернету, ані нормального мобільного зв’язку. Тому у наших планах, за рахунок запуску пересувних відділень по всій країні, надати можливість цих послуг у найвіддаленіших куточках – навіть там, де немає зв'язку. Такі відділення зможуть працювати в онлайн та оффлайн режимах.

▪️ По-друге, кожна листоноша і кожне пересувне відділення будуть облаштовані телефонним пристроєм, який надасть можливість приймати платежі від бабусі, у неї вдома. І надавати всі електронні послуги. Тобто, ми зможемо допомогти замовити товари, прийняти якісь платежі тощо.

▪️ Третє – ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроект про банківські послуги у пошті. І ми зможемо почати надавати їх. Багато людей не знає, але 40% українців не є частиною банківської системи. Вони у житті не мали навіть базового банківського рахунку, тому що у селах не залишилось банківських установ. Якщо це право буде надано Укрпошті – Укрпошта зможе наблизити банківські послуги кожному громадянину України, навіть у найвіддаленіших куточках.

▪️ І четверте: ми побудуємо нові сортувальні автоматичні центри, які дозволять швидко і якісно сортувати посилки. Як Amazon це робить, наприклад.

Загалом, у наших планах на наступні 5 років створити нову компанію, повністю цифрову, яка буде надавати сучасні послуги. Яка буде успішною компанією, яка буде повністю незалежною від держави, і яка буде прибутковою.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповідав, що українці активно користуються сервісом з доставки медикаментів, який запровадила Укрпошта у квітні цього року. За півроку вже виконано понад 115 тисяч замовлень.

"Щоденна кількість відправок за цей період зросла більше ніж у 2 рази. У середньому Укрпошта здійснює доставку близько 1000 посилок з медикаментами на день", - зазначав Криклій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92