Цифровізація і низка нових послуг: в "Укрпошті" розповіли, чим здивують українців у найближчі роки

- Минулого року міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв 500 нових пересувних відділень Укрпошти – і от вони вже курсують регіонами. Чи популярний такий сервіс серед українців?

Пересувні відділення практично запущені у семи областях України. У Чернігівській області цей проект вже триває більше року, там це - стандартна системна робота. Цього року ми запустили пересувні відділення у Київській, Чернівецькій, Херсонській, Одеській, Черкаській областях і на Закарпатті. Наступного року пересувні відділення плануємо запустити в усіх інших областях. Такі пересувні відділення працюють у селах із населенням менше, ніж 2 тисячі людей. Вони доставляють ліки, посилки, газети, пенсії. Можемо констатувати, що у селах пересувні відділення користуються популярністю.

- Який їх механізм?

Досить простий - автівка приїжджає у село, начальник відділення з ноутбуком йде до сільради обслуговувати людей, а листоноша з водієм-охоронцем розвозять листи, пенсії, посилки по селу. Потім вони їдуть до іншого села.

- Чим сьогодні сервіс державної Укрпошти відрізняється від аналогічного приватного? Чи відчутна різниця?

Різниця між національним поштовим оператором і приватною компанією існує по всьому світу. На національного оператора покладається зобов'язання працювати на 100% територій України. Навіть там, де це не прибутково. Наприклад, в Україні є 7 тисяч населених пунктів, де проживає менше 100 людей. Це може бути не прибутково, але національний оператор повинен працювати на 100% територій України.

Приватний оператор може обирати: де він працює, а де ні, які послуги надає, а які - ні. Водночас, національний оператор повинен надавати весь реєстр послуг, який передбачений законодавством.

Різниця у роботі національного і приватного оператора полягає у системних питаннях. Так, до прикладу, Укрпошту представляють виключно її працівники, тоді як приватний оператор працює, як правило, через франчайзингову модель, де їх представляють незалежні підприємці.

- Чи важко сьогодні трансформувати радянські спадки у сучасні сервіси?

Важко. Ми це розуміємо, спілкуючись з колегами з інших країн. Вони, наприклад, не стикаються з проблемою, коли у країні немає скрізь нормального мобільного зв’язку, не говорячи вже про інтернет. Дуже важко надавати ті ж цифрові послуги в умовах відсутності мобільного зв’язку. Але тим не менше, ми повинні це зробити, і знаємо як. Наприклад, запускаючи пересувні відділення, ми завчасно подбали про модель автівок. І підібрали такі, які проїдуть по нашим дорогам. Тобто впроваджуючи зміни, ми враховуємо світовий досвід і українську реальність. Бо інакше це будуть якісь космічні проекти. А нам потрібно, щоб це було зручно людям і могло бути реалізовано в Україні.

- Якою Укрпошта може бути через 5 років? Які нові сервіси плануєте впровадити?

У нас дуже великі плани. Ми залучаємо до 100 млн євро від ЄБРР...

▪️ По-перше, маємо повністю оцифрувати країну. Я прийшов на посаду у 2016 році, і у нас з 11 тисяч відділень комп’ютерами були забезпечені лише 20%. І досі у селах часто немає ані інтернету, ані нормального мобільного зв’язку. Тому у наших планах, за рахунок запуску пересувних відділень по всій країні, надати можливість цих послуг у найвіддаленіших куточках – навіть там, де немає зв'язку. Такі відділення зможуть працювати в онлайн та оффлайн режимах.

▪️ По-друге, кожна листоноша і кожне пересувне відділення будуть облаштовані телефонним пристроєм, який надасть можливість приймати платежі від бабусі, у неї вдома. І надавати всі електронні послуги. Тобто, ми зможемо допомогти замовити товари, прийняти якісь платежі тощо.

▪️ Третє – ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроект про банківські послуги у пошті. І ми зможемо почати надавати їх. Багато людей не знає, але 40% українців не є частиною банківської системи. Вони у житті не мали навіть базового банківського рахунку, тому що у селах не залишилось банківських установ. Якщо це право буде надано Укрпошті – Укрпошта зможе наблизити банківські послуги кожному громадянину України, навіть у найвіддаленіших куточках.

▪️ І четверте: ми побудуємо нові сортувальні автоматичні центри, які дозволять швидко і якісно сортувати посилки. Як Amazon це робить, наприклад.

Загалом, у наших планах на наступні 5 років створити нову компанію, повністю цифрову, яка буде надавати сучасні послуги. Яка буде успішною компанією, яка буде повністю незалежною від держави, і яка буде прибутковою.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповідав, що українці активно користуються сервісом з доставки медикаментів, який запровадила Укрпошта у квітні цього року. За півроку вже виконано понад 115 тисяч замовлень.

"Щоденна кількість відправок за цей період зросла більше ніж у 2 рази. У середньому Укрпошта здійснює доставку близько 1000 посилок з медикаментами на день", - зазначав Криклій.