"Цифровая документация надписей Святой Софии": сохранение культурного наследия через технологии

Надписи на стенах Софии Киевской оцифровывают для сохранения культурного, художественного и исторического памятника Украины.

Об этом шла речь на презентации проекта "Цифровая документация надписей Святой Софии", пишет УНН.

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На стенах Софиевского собора в Киеве хранится около 7500 надписей и фресок, которые очень ценны для сохранения нашей истории. С началом полномасштабного вторжения вопрос сохранения культурного наследия встал остро.

Поэтому благодаря сотрудничеству Украины и Швеции была проведена масштабная работа по документированию и созданию интерактивного онлайн портала оцифрованных граффити в Софии Киевской для дальнейшего их изучения и популяризации.

Главной целью проекта "Цифровая документация надписей Святой Софии" является защитить информацию, которая является угрожаемым исследовательским материалом. Проект создается при финансовой поддержке Шведского исследовательского совета FORMAS, Шведской Королевской академии литературы, истории и древностей и Совета Национального культурного наследия Швеции.

София Киевская насчитывает около 3000 квадратных метров стенных росписей и около 8000 надписей являются идентифицированными.

Во время разработки онлайн-портала исследователи сфокусировались на тех поверхностях, где эти надписи встречаются чаще всего. для оцифровки надписей использовались три вида технологий.В частности, это лазерное сканирование, с помощью которого можно охватить весь интерьер собора. Таким образом также можно локально зафиксировать каждую фреску и надпись. Далее работали над создание изображений с помощью фотограмметрической техники, чтобы сделать 3D модели и ортографические (измеримые) фото высокого разрешения.

Портал разработан Гетеборгской исследовательской инфраструктурой в области цифровых гуманитарных наук. основными разработчиками стали Джонатан Вестен, Тристан бриджи Маттео Томазини при поддержке других представителей GRIDH.

Каков этот онлайн-портал?

Главный интерфейс онлайн-портала, который создается в рамках проекта, содержит три вида изображений: просмотр плана, просмотр поверхности и просмотр надписи.

Пользователям предлагается интерактивная карта, на которой можно визуально фильтровать данные для других видов изображений. Просматривая какую-то одну из поверхностей, просмотр надписей сузится до зарегистрированных в пределах этой поверхности надписей.

Все поверхности с данными разделены по цветам: желтый, оранжевый и красный. Цвет зависит от количества данных. Впрочем, в течение следующего года разработчики будут добавлять данные для большего количества поверхностей.

Надписи на платформе можно будет фильтровать с помощью нескольких способов: по типу, языку, системе письма, жанру, описанию. Также, сузить поиск данных можно до определенного помещения или поверхности.

Таким образом, система может отображать, например, все надписи на церковнославянском языке в определенном месте или надписи с рисунками на определенной поверхности. Что удобно, рассматривать поверхности и изучать данные с них можно нажимая на саму поверхность или надпись, которая заинтересует.

Каждая надпись имеет собственный уникальный URL, поэтому такую информацию легко распространять и давать ссылку на нее. для визуализации высокого качества разработчики использовали несколько библиотек с открытым исходным кодом, а затем создали единый пользовательский интерфейс, чтобы сделать эти данные максимально простыми в использовании.

Благодаря изображениям с высоким разрешением можно приближать поверхность и замечать мелкие детали.

К тому же просмотр всех поверхностей и надписей дополняется топографическими визуализациями, для которых использованы 3D данные, чтобы подчеркнуть надписи, а также увидеть детали, связанные с техникой. Для создания визуализаций для проектаиспользовали Topography Visualisation Toolbox ("инструментарий для топография визуализации"), приложение, которое разработал Эшели Грин из шведского архива каменного искусства и Гетеборгской исследовательской инфраструктурой в области цифровых гуманитарных наук.

В целом, онлайн-портал создан для использования в исследованиях, а также для регистрации данных.

Напомним

США профинансируют два новых проекта защиты культурного наследия Украины. Они помогут в восстановлении поврежденных объектов и усилят способности Украиныи по расследованию незаконного вывоза культурных ценностей.