Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  68095 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  100796 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  101169 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  92833 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  63086 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  92648 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119523 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117799 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118558 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  183160 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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1 апреля 2024, 09:33  •  183160 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  455798 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  427483 просмотра

Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Президент Зеленский встретился с представителями протестантских и католических церквей в Украине, попросив их общаться с церквями за рубежом, чтобы заручиться поддержкой Украины в войне против российских оккупантов, поскольку церкви имеют большое влияние на общество и государственных лидеров.

Общество •   •  4637 просмотра
Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

российская пропаганда лживо заявляет о "захвате Киева", чтобы отвлечь внимание от неспособности защитить собственную территорию и оправдать продолжение войны против Украины.

Война •   •  5831 просмотра
Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

В результате российского ракетного обстрела Днепра ранения получили 13 человек, в том числе 5 детей; 8 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Война •   •  30462 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Президент Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.

Война •   •  28281 просмотра
Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

Трем лицам, в том числе руководителю стратегического государственного предприятия, его бенефициарному владельцу и бухгалтеру, было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму 3,2 млн грн из-за схемы с заключением контрактов по завышенным ценам и фальсификацией документов.

Экономика •   •  25286 просмотра
3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

В результате российского обстрела села Новоосиново Харьковской области погиб один мирный житель и ранен ребенок.

Война •   •  22097 просмотра
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности

Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень безопасности для мессенджеров и информационных систем, требуя вторую форму аутентификации, такую как одноразовый код или USB-устройство, в дополнение к логину и паролю, что затрудняет несанкционированный доступ и защищает данные и учетные записи пользователей.

Технологии •   •  20675 просмотра
Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности

Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей

Четверо детей в возрасте от 14 до 17 лет и пятеро взрослых получили ранения в результате российского ракетного обстрела Днепра.

Война •   •  19667 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет.

Война •   •  20012 просмотра
Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Пылевая буря накрыла Киев и область: апокалиптические кадры

Мощная пылевая буря с порывами ветра до 20 м/с накрыла Киев, принеся с собой пыль Сахары и заставив власти рекомендовать жителям оставаться в помещениях и избегать прогулок на свежем воздухе, пока качество воздуха не улучшится.

Киев •   •  19091 просмотра
Пылевая буря накрыла Киев и область: апокалиптические кадры