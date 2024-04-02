Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями протестантских и Римско-католической церквей, проживающих в Украине, обратиться с просьбой, чтобы они общались между собой не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Ведь церковь имеет большое влияние на общество, на лидеров государств. Также Зеленский заявил, что важно усиливать капелланскую службу представителями разных церквей, передает УНН со ссылкой на ОП.

Зеленский поздравил их с Пасхой и пожелал победы Украины в войне с российскими оккупантами.

"Она обязательно наступит благодаря нашим воинам, нашим людям и вашим искренним молитвам", - сказал Зеленский и поблагодарил священнослужителей за поддержку верующих в это трудное время.

"Очень важно, что у людей есть возможность прийти, поговорить с вами, помолиться. Также хотел бы поблагодарить службу наших военных капелланов. Благодаря вам у наших ребят на фронте есть возможность пообщаться и почувствовать поддержку с вашей стороны", - отметил Президент и добавил, что важно усиливать капелланскую службу представителями разных церквей.

Священнослужители предложили Зеленскому начать общегосударственный молитвенный завтрак.

"Президент поддержал эту идею", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что важна коммуникация между церквями разных стран.

"Хотел бы обратиться с просьбой, чтобы вы общались между собой не только здесь, внутри нашей страны, но и за рубежом. Этот диалог для нас сейчас очень важен. Ведь церковь имеет большое влияние на общество, на лидеров государств. И поэтому для нас это очень важный сигнал о поддержке наших партнеров", - подчеркнул Президент.

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Председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, член Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Валерий Антонюк отметил важность свободы вероисповедания в Украине. По его словам, об этом свидетельствует, в частности, эффективное партнерство с американской общиной. Там, среди прочего, проводят молитвенные завтраки, на которых есть возможность донести информацию о том, что происходит в Украине.

"Мы должны не только продолжать адвокацию Украины, но и поднимать этот вопрос на всех возможных уровнях. И планируем еще ряд встреч за рубежом, чтобы рассказывать о реальном положении дел в Украине. Мы верим, что доносить сегодня правду до мирового сообщества важно. Мы не просто этим занимаемся - это наша боль", - отметил Валерий Антонюк.