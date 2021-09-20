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Центровой сборной Украины стал эффективным в победной игре на старте чемпионата Испании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В поединке стартового тура чемпионата Испании по баскетболу "Гран Канария" центрового сборной Украины Артема Пустового гостила в "Фуэнлабрада", передает УНН со ссылкой на сайт лиги АСВ.

Детали

Хозяевам удалось спастись от поражения в основное время встречи, отыграв восемь баллов по заключительную четверть (78:78), однако в овертайме “Гран Канария” добилась своего — 87:92.

Главным действующим лицом в победе стал наш Артем Пустовой, с показателем в 26 баллов разделил первое место среди самых эффективных в матче.

Также наш земляк набрал 13 очков (3/3 с игры, 7/9 штрафные) при 9 подборах, 4 блок-шотах.

Дополнение

Во втором туре Пустовой и компания сойдутся с бывшим клубом Украинский “Барселоной”.

Украинские Национальные Новости

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