Центровой сборной Украины стал эффективным в победной игре на старте чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В поединке стартового тура чемпионата Испании по баскетболу "Гран Канария" центрового сборной Украины Артема Пустового гостила в "Фуэнлабрада", передает УНН со ссылкой на сайт лиги АСВ.
Детали
Хозяевам удалось спастись от поражения в основное время встречи, отыграв восемь баллов по заключительную четверть (78:78), однако в овертайме “Гран Канария” добилась своего — 87:92.
Главным действующим лицом в победе стал наш Артем Пустовой, с показателем в 26 баллов разделил первое место среди самых эффективных в матче.
Также наш земляк набрал 13 очков (3/3 с игры, 7/9 штрафные) при 9 подборах, 4 блок-шотах.
Дополнение
Во втором туре Пустовой и компания сойдутся с бывшим клубом Украинский “Барселоной”.