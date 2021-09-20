Центровий збірної України став найефективнішим у переможній грі на старті чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У поєдинку стартового туру чемпіонату Іспанії з баскетболу "Гран Канарія" центрового збірної України Артема Пустового гостювала у "Фуенлабради", передає УНН з посиланням на сайт ліги АСВ.
Деталі
Господарям вдалося врятуватися від поразки в основний час зустрічі, відігравши вісім балів за заключну чверть (78:78), проте в овертаймі "Гран Канарія" домоглася свого – 87:92.
Головною дійовою особою у перемозі став наш Артем Пустовий, який з показником в 26 балів розділив перше місце серед найефективніших у матчі.
Також наш земляк набрав 13 очок (3/3 з гри, 7/9 штрафні) при 9 підбираннях, 4 блок-шотах.
Доповнення
У другому турі Пустовий та компанія зійдуться із колишнім клубом українця "Барселоною".