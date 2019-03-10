Центровой Лень отметился результативной игрой в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во встрече регулярного чемпионата НБА "Атланта Хокс" Алексея Леня дома принимала БК "Бруклин Нетс", передает корреспондент УНН.
Встреча стартовала с двух слэм-данков от "Атланты" один из которых на счету Леня. Также украинец оформил большое количество дальних бросков уже в первые 5-ть минут, но до цели дошла только одна.
В дальнейшем Лень демонстрировал не лучший процент реализации дальних попыток, но хорошо отработал под кольцом, сделав еще не один слэм-данк.
За 29 минут и 25 секунд игрового времени центровой успел сделать 4 подбора, 1 блок-шот и попал 6 из 7 2-очковых бросков с игры. Также украинец реализовал 1 из 7 триочоквих бросков, набрав всего 15 очков. Однако "Атланта" потерпела поражение с небольшой разницей - 112:114.
Добавим, что в активе "Атланты" остались 22 победы при 45 поражениях.