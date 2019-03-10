Центровий Лень відзначився результативною грою в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У зустрічі регулярного чемпіонату НБА "Атланта Хокс" Олексія Леня вдома приймала БК "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.
Зустріч стартувала із двох слем-данків від "Атланти" один з яких на рахунку Леня. Також українець оформив велику кількість дальніх кидків вже у перші 5-ть хвилин, але до цілі дійшли тільки одна.
Надалі Лень демонстрував не найкращий відсоток реалізації дальніх спроб, але гарно відпрацював під кільцем, зробивши ще не один слем-данк.
За 29 хвилин і 25 секунд ігрового часу центровий встиг зробити 4 підбирання, 1 блок-шот та потрапив 6 з 7 2-очкових кидків з гри. Також українець реалізував 1 з 7 триочоквих кидків, набравши загалом 15 очок. Проте "Атланта" зазнала поразки з невеликою різницею – 112:114.
Додамо, що в активі "Атланти" залишились 22 звитяги при 45 поразках.