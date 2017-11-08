Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60041 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128278 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109736 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100840 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105614 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102650 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА

Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА

Киев  •  УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Представитель Украины в НБА Алексей Лень в составе "Финикс Санс" провел домашнюю для клуба встречу НБА с "Бруклин Нетс", передает корреспондент УНН.

 

В первой половине встречи Лень был безудержным на щитах, собрав более 10 подборов. Также украинец активно продемонстрировал защитные навыки, наградив противников двумя блок-шотами. Украинец провел на паркете полную вторую 12-минутку в которой помог Аризонского команде сделать рывок 14: 1.

В заключительной четверти стоит отметить эффектно забитый мяч из-под кольца украинском с фолом от российского визави Тимофея Мозгова.

Однако игра Леня не помогла "Финиксу" избежать поражения - 92:98.

Отметим, что по 24:36 минуты проведенные на площадке украинец получил 7 очков (1/6 двухочковые, 5/7 штрафные) и стал лучшим по количеству подборов во встрече - 14.Також представитель "Санс" оформил передачу, перехват и 2 блок шота.

Добавим также, "Финикс" с 4 победами при 7 поражениях на 13 месте на Западе, "Бруклин" мажь показатель 4: 6 - 11 место в Восточной конференции.

Украинские Национальные Новости

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