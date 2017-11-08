Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Представитель Украины в НБА Алексей Лень в составе "Финикс Санс" провел домашнюю для клуба встречу НБА с "Бруклин Нетс", передает корреспондент УНН.
В первой половине встречи Лень был безудержным на щитах, собрав более 10 подборов. Также украинец активно продемонстрировал защитные навыки, наградив противников двумя блок-шотами. Украинец провел на паркете полную вторую 12-минутку в которой помог Аризонского команде сделать рывок 14: 1.
В заключительной четверти стоит отметить эффектно забитый мяч из-под кольца украинском с фолом от российского визави Тимофея Мозгова.
Однако игра Леня не помогла "Финиксу" избежать поражения - 92:98.
Отметим, что по 24:36 минуты проведенные на площадке украинец получил 7 очков (1/6 двухочковые, 5/7 штрафные) и стал лучшим по количеству подборов во встрече - 14.Також представитель "Санс" оформил передачу, перехват и 2 блок шота.
Добавим также, "Финикс" с 4 победами при 7 поражениях на 13 месте на Западе, "Бруклин" мажь показатель 4: 6 - 11 место в Восточной конференции.