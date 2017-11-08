Центровий Лень став найкращим гравцем за підбираннями у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Представник України в НБА Олексій Лень у складі "Фінікс Санс" провів домашню для клубу зустріч НБА із "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.
У першій половині зустрічі Лень був нестримним на щитах, зібравши більше 10 підбирань. Також українець активно продемонстрував захисні навички, нагородивши супротивників двома блок-шотами. Українець провів на паркеті повну другу 12-хвилинку в якій допоміг аризонській команді зробити ривок 14:1.
У заключній чверті варто відзначити ефектно забитий м'яч з-під кільця українця з фолом від російського візаві Тимофія Мозгова.
Проте гра Леня не допомогла "Фініксу" уникнути поразки – 92:98.
Відзначимо, що за 24:36 хвилини проведені на майданчику українець здобув 7 очок (1/6 двоочкові, 5/7 штрафні) і став найкращим за кількістю підбирань у зустрічі – 14.Також представник "Санс" оформив передачу, перехоплення і 2 блок-шоти.
Додамо також, "Фінікс" з 4 звитягами при 7 поразках на 13 місці на Заході, "Бруклін" маж показник 4:6 – 11 місце у Східній конференції.