Центровой Лень оформил второй подряд дабл-дабл в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялся матч с участием команды Украинской Алексея Леня — “Финикс Санс” с “Лос-Анджелес Клипперс”, передает корреспондент УНН.
В первой четверти наш земляк продуктивно поработал на щитах, оформив большое количество подборов. В середине следующего промежутка украинский “бигмен” реализовал два подряд броска с ближней дистанции.
На старте третьего отрезка Лень забил средний бросок. Всего на лицевому счету Украинский 11 очков (5/7 двухочковые, 1/2 штрафные), 13 подборов, 2 блок-шота, 1 ассист при 1 потере и 4 фолах за 29,28 минут проведенных на паркете.
Несмотря на дабл-дабл уроженца Антрацита “Санс” имея 15 очков преимущества в середине заключительной четверти умудрились уступить 104:106.
Примечательно, что в составе победителей 40 очков набрал защитник Лиллард.
Заметим, что в предыдущей игре против “Лос-Анджелес Клипперс” Лень также отметился дабл-дабл — 14 очков и 13 подборов.