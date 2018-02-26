Центровий Лень оформив другий поспіль дабл-дабл у НБА

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА відбувся матч за участі команди українця Олексія Леня — “Фінікс Санс” із “Лос-Анджелес Кліпперс”, передає кореспондент УНН.

У першій чверті наш земляк продуктивно попрацював на щитах, оформивши чималу кількість підбирань. В середині наступного проміжку український “бігмен” реалізував два поспіль кидки з ближньої дистанції.

На старті третього відрізку Лень забив середній кидок. Загалом на лицьовому рахунку українця 11 очок (5/7 двоочкові, 1/2 штрафні), 13 підбирань, 2 блок-шоти, 1 асист при 1 втраті і 4 фолах за 29,28 хвилин проведених на паркеті.

Попри дабл-дабл уродженця Антрацита “Санс” маючи 15 очок переваги в середині заключної чверті примудрилися поступитися 104:106.

Примітно, що у складі переможців 40 очок набрав захисник Ліллард.

Зауважимо, що у попередній грі проти “Лос-Анджелес Кліпперс” Лень також відзначився дабл-даблом — 14 очок і 13 підбирань.

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