Центральные банки купили рекордное количество золота - почти 400 тонн

Детали

По данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале центральные банки купили почти 400 тонн золота, что более чем в четыре раза превышает объем годом ранее. Таким образом, общая сумма этого года стала самой высокой с 1967 года, когда доллар все еще был обеспечен металлом.

В этом году на цены на слитки оказывало давление агрессивное повышение процентных ставок в США, поскольку Федеральная резервная система борется с растущей инфляцией, что побудило инвесторов биржевых фондов продавать беспроцентные активы. Но поддержка поступила из других областей, таких как розничные покупатели в Азии и центральные банки.

Среди недавних покупателей были центральные банки, включая Турцию и Катар, а также незарегистрированные покупки. Не все страны регулярно сообщают о своих покупках золота, в том числе такие крупные, как Китай и россия.

Совет ожидает, что общие инвестиции в золото в этом году сократятся, поскольку снижение спроса ETF и внебиржевого спроса компенсирует активные розничные покупки.

Несмотря на высокий спрос, цены на слитки в основном зависят от внешних факторов, таких как макроэкономические настроения и курс доллара, сказал Гнанасекар Тиагараджан, директор Commtrendz Risk Management Services. Он добавил, что драгоценный металл находится под давлением в преддверии заявления Федеральной резервной системы в среду.

Спотовое золото выросло на 0,3% до 1637,73 доллара за унцию по состоянию на 12:48 в Сингапуре после падения на 0,7% в понедельник.