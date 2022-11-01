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Центральні банки купили рекордну кількість золота - майже 400 тонн

Центральні банки купили рекордну кількість золота - майже 400 тонн

Київ • УНН

 • 251136 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Центральні банки купили рекордну кількість золота минулого кварталу, при цьому більша частина покупок припала на поки невідомих покупців. Про це УНН інформує посилаючись на Bloomberg.

Деталі

За даними Всесвітньої ради із золота, у третьому кварталі центральні банки купили майже 400 тонн золота, що більш ніж у чотири рази перевищує обсяг роком раніше. Таким чином, загальна сума цього року стала найвищою із 1967 року, коли долар все ще був забезпечений металом.

Цього року на ціни на зливки чинило тиск агресивне підвищення процентних ставок у США, оскільки Федеральна резервна система бореться з інфляцією, що зростає, що спонукало інвесторів біржових фондів продавати безвідсоткові активи. Але підтримка надійшла з інших областей, таких як роздрібні покупці в Азії та центральні банки.

Серед недавніх покупців були центральні банки, включаючи Туреччину та Катар, а також незареєстровані покупки. Не всі країни регулярно повідомляють про свої покупки золота, зокрема такі великі, як Китай та росія.

Рада очікує, що загальні інвестиції в золото скоротяться цього року, оскільки зниження ETF та позабіржового попиту компенсують активні роздрібні покупки.

Незважаючи на високий попит, ціни на зливки здебільшого залежать від зовнішніх факторів, таких як макроекономічні настрої та курс долара, сказав Гнанасекар Тіагараджан, директор Commtrendz Risk Management Services. Він додав, що дорогоцінний метал перебуває під тиском напередодні заяви Федеральної резервної системи у середу.

Спотове золото зросло на 0,3% до 1637,73 долара за унцію за станом на 12:48 у Сінгапурі після падіння на 0,7% у понеділок. 

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