Центр страткома объяснил, для чего рф запустила фейк о "плане" украинского контрнаступления

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«Большую огласку получил вброс со сливом якобы секретных планов США и НАТО по украинскому контрнаступлению. Сразу же было выяснено, что это фотошоп. Этот вброс подыгрывает главному кремлевскому нарративу – не ВСУ ведут с россиянами войну, а Пентагон. россияне настаивают, что именно американцы занимаются планированием контрнаступления, а не украинцы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один нарратив – это «Запад ведет эту войну с россией до последнего украинца».

«Однако то, что потери в фейковом «плане» отредактированы, видно даже невооруженным глазом. Зато задокументированное количество российских потерь официально превысило потери афганской и двух чеченских войн», - отмечается в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что этот вброс датирован началом прошлого месяца, но появился и был так безумно раскручен пропагандой только теперь, "потому что в москве настолько растеряны по поводу планов украинского контрнаступления, что судорожно ищут их даже в СМИ".

Дополнение

Представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" США и НАТО о контрнаступлении ВСУ являются "подделкой" и "спецоперацией" российских спецслужб.