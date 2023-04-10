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Центр страткому пояснив, для чого рф запустила фейк про "план" українського контрнаступу

Центр страткому пояснив, для чого рф запустила фейк про "план" українського контрнаступу

Київ • УНН

 • 646925 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. росіяни запустили фейк про «план» українського контрнаступу, що підігрує найголовнішому кремлівському наративу, заявляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Цитата

«Великого розголосу набув вкид зі зливом нібито секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу. Одразу ж було з’ясовано, що це фотошоп. Цей вкид підігрує найголовнішому кремлівському наративу – не ЗСУ ведуть з росіянами війну, а Пентагон. росіяни наполягають, що саме американці займаються плануванням контрнаступу, а не українці», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ще один наратив – це «Захід веде цю війну з росією до останнього українця».

«Однак те, що втрати у фейковому «плані» відредаговані, видно навіть неозброєним оком. Натомість, задокументована кількість російських втрат офіційно перевищила втрати афганської і двох чеченських війн», - зазначається в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій наголошує, що цей вкид датований початком минулого місяця, але з’явився і був так шалено розкручений пропагандою тільки тепер, "бо у москві настільки розгублені з приводу планів українського контрнаступу, що судомно шукають їх навіть у ЗМІ".

Доповнення

Представник Генерального управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" США та НАТО про контрнаступ ЗСУ є "підробкою" та "спецоперацією" російських спецслужб.

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