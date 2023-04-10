Центр страткому пояснив, для чого рф запустила фейк про "план" українського контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. росіяни запустили фейк про «план» українського контрнаступу, що підігрує найголовнішому кремлівському наративу, заявляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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«Великого розголосу набув вкид зі зливом нібито секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу. Одразу ж було з’ясовано, що це фотошоп. Цей вкид підігрує найголовнішому кремлівському наративу – не ЗСУ ведуть з росіянами війну, а Пентагон. росіяни наполягають, що саме американці займаються плануванням контрнаступу, а не українці», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що ще один наратив – це «Захід веде цю війну з росією до останнього українця».
«Однак те, що втрати у фейковому «плані» відредаговані, видно навіть неозброєним оком. Натомість, задокументована кількість російських втрат офіційно перевищила втрати афганської і двох чеченських війн», - зазначається в повідомленні.
Центр стратегічних комунікацій наголошує, що цей вкид датований початком минулого місяця, але з’явився і був так шалено розкручений пропагандою тільки тепер, "бо у москві настільки розгублені з приводу планів українського контрнаступу, що судомно шукають їх навіть у ЗМІ".
Доповнення
Представник Генерального управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" США та НАТО про контрнаступ ЗСУ є "підробкою" та "спецоперацією" російських спецслужб.