Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на 23 июня, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. Глава МИД рф сергей лавров заявил: “усилия Турции и ООН по решению проблемы с украинским зерном давно бы увенчались успехом, но этому препятствует позиция Киева, а попытки организовать международную коалицию… направлены на вмешательство в ситуацию в Черноморском регионе”. Это —пропаганда!
2. Пропагандистские СМИ рф сообщили, что “украинские военные массово сдаются в плен российским военнослужащим по всей линии фронта, особенно под Лисичанском и Северодонецком. Речь идет о военнослужащих ВСУ и представителях праворадикальных сил”. Это —фейк!
3. Российские СМИ сообщили, что беларусь и рф создали совместную следственно-оперативную группу для расследования геноцида в годы Второй мировой войны... эта работа “принципиально ориентированная на недопустимость возрождения националистической идеологии и „отбеливание“ идей нацизма”. Это —дезинформация!
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