Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом за 23 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
1. Глава МЗС рф сергій лавров заявив: “зусилля Туреччини та ООН щодо вирішення проблеми з українським зерном давно б увінчалися успіхом, але цьому перешкоджає позиція Києва, а спроби організувати міжнародну коаліцію ... спрямовані на втручання у ситуацію в Чорноморському регіоні”. Це — пропаганда!
2. Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що “українські військові масово здаються в полон російським військовослужбовцям по всій лінії фронту, особливо під Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Йдеться про військовослужбовців ЗСУ та представників праворадикальних сил”. Це — фейк!
3. Російські ЗМІ повідомили, що білорусь та рф створили спільну слідчо-оперативну групу для розслідування геноциду в роки Другої світової війни ... ця робота “принципово орієнтована на неприпустимість відродження націоналістичної ідеології та „відбілення“ ідей нацизму”. Це — дезінформація!
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