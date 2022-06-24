Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. Глава МЗС рф сергій лавров заявив: “зусилля Туреччини та ООН щодо вирішення проблеми з українським зерном давно б увінчалися успіхом, але цьому перешкоджає позиція Києва, а спроби організувати міжнародну коаліцію ... спрямовані на втручання у ситуацію в Чорноморському регіоні”. Це — пропаганда!

2. Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що “українські військові масово здаються в полон російським військовослужбовцям по всій лінії фронту, особливо під Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Йдеться про військовослужбовців ЗСУ та представників праворадикальних сил”. Це — фейк!

3. Російські ЗМІ повідомили, що білорусь та рф створили спільну слідчо-оперативну групу для розслідування геноциду в роки Другої світової війни ... ця робота “принципово орієнтована на неприпустимість відродження націоналістичної ідеології та „відбілення“ ідей нацизму”. Це — дезінформація!

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