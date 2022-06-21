Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на утро 21 июня, передает УНН.
Детали
1. Российская пресса сообщает, что "признание россии независимости квазигосударственных образований на востоке Украины уже включено в школьный курс истории Украины в раздел "возрождение страны", в котором школьникам также рассказывают о голосовании по поправкам к Конституции россии и пандемии коронавируса".
2. Несмотря на то, что буровые платформы являются стационными, а их местонахождение общеизвестно, после их обстрела СМИ россии заявили, что "за неделю до удара по платформам "Черноморнефтегаза" американские коммерческие спутники осуществляли съемку этого района Черного моря".
3. В МО россии заявили: "Высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по пункту управления ВСУ, в результате чего уничтожено более 50 генералов и офицеров, в том числе генерального штаба, командование группировки войск "Каховка" и десантно-штурмовых войск".
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