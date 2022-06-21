Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 21 червня, передає УНН.
Деталі
1. Російська преса повідомляє, що “визнання рф незалежності квазідержавних утворень на сході України вже включено до шкільного курсу історії росії в розділ „відродження країни“, в якому школярам також розповідають про голосування щодо поправок до Конституції рф та пандемію коронавірусу”.
2. Незважаючи на те, що бурові платформи є стаціонарними, а їхнє місцезнаходження є загальновідомим, після їх обстрілу ЗМІ рф заявили, що “за тиждень до удару по платформах „Чорноморнафтогазу“ американські комерційні супутники здійснювали зйомку цього район Чорного моря”.
3. В МО рф заявили: “високоточними ракетами „Калібр“ було завдано удару по пункту управління ЗСУ, внаслідок чого знищено понад 50 генералів та офіцерів, у тому числі генерального штабу, командування угруповання військ „Каховка“ та десантно-штурмових військ”.
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