Центр Киева снова подтопило во время грозы

Гроза в Киеве может продолжаться до конца ночи, ожидаются шквалы 15-18 м/с, сильный дождь, сообщает Киевская городская администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр. КГГА призывает закрывать окна и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Зачем ехать в Исландию, если гейзеры есть на подоле. pic.twitter.com/JgOasC3a8a

- КриптоКудимець

Фото - пользователя Facebook Elmira Musaieva.