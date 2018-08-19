Центр Києва знову підтопило під час грози
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Увечері 18 серпня в Києві пройшла сильна злива, внаслідок чого вулиці міста вже вкотре цього літа перетворилися на канали. Відео та фото мешканці Києва публікують у соціальних мережах, інформує УНН.
Гроза у Києві може тривати до кінця ночі, очікуються шквали 15-18 м/с, сильний дощ, повідомляє Київська міська адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр. КМДА закликає зачиняти вікна і триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
Навіщо їхати в Ісландію, якщо гейзери є на подолі. pic.twitter.com/JgOasC3a8a— КриптоКудимець (@Zoreslav4yk) 18 августа 2018 г.
Фото - користувача Facebook Elmira Musaieva.