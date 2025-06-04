Цены на золото стабилизировались после ослабления пошлин между США и Китаем
Киев • УНН
Стоимость золота почти не изменилась после спекуляций о возможной беседе между лидерами США и Китая. Рост аппетита к риску повлиял на спрос на металлы.
Спотовая цена золота и фьючерсы были стабильными по состоянию на утро 4-го июня.
Передает УНН со ссылкой на Іnvesting и Reuters.
Детали
Цены на золото двигались в узком диапазоне на торгах в Азии в среду, поскольку аппетит к риску увеличился на фоне спекуляций о возможном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином. Другой фактор - сильные данные по занятости в США за апрель компенсировали длительную неопределенность в отношении торговых отношений между США и Китаем.
Спотовое золото было стабильным на уровне $3 351,49 за унцию утром 4-го июня. Фьючерсы на американское золото также держались на уровне $3 375.
Торговое перемирие несколько уменьшило спрос на золото как безопасную гавань, желтый металл остается относительно хорошо поддержанным, особенно на фоне растущей неопределенности в отношении постоянного торгового соглашения. Поэтому, цены на драгоценные металлы оставались высокими, резюмируют издания.
Комментарий
"Мы видим, что потенциальные покупатели возвращаются на рынок, но... ситуация все еще остается неопределенной, особенно вокруг торговых отношений между Китаем и США, а также между ЕС и США", - сказал Кэлвин Вонг, старший рыночный аналитик в Азиатско-Тихоокеанском регионе в OANDA.
Напомним
УНН передавал, что цены на золото снижаются из-за геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке. Спотовая цена упала на 0,6%, августовские фьючерсы — на 0,4%.