Ціни на золото падають через геополітичну напруженість у світі
Київ • УНН
Ціни на золото знижуються через геополітичну напруженість в Європі та на Близькому Сході. Спотова ціна впала на 0,6%, серпневі ф'ючерси — на 0,4%.
Спотова ціна на золото впала на 0,6%, а серпневі ф'ючерси на золото впали на 0,4%. Передає УНН із посиланням на Investing.
Деталі
У вівторок ціни на золото впали на азійських торгах. Серед причин поточна невизначеність в торгівлі, посилення геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході. Цікаво що на тлі новин щодо вищих торговельних мит США у понеділок ціна на золото ще зростала. Але побоювання щодо погіршення відносин з Китаєм також підвищили попит на безпечні активи.
Довідка
Спотове золото впало на 0,6% до $3 361,24 за унцію, в той час як серпневі ф'ючерси на золото знизились на 0,4% до $3 384,92 за унцію станом на 04:32. У понеділок спотове золото подорожчало більш ніж на 2%.
Контекст
Ціни на дорогоцінні метали почали червень на сильній ноті після того, як Україна завдала смертоносного удару з безпілотника по російським авіадромам. Хоча раніше, серед факторів було й те, що кремль не продемонстрував намірів досягти тривалого припинення вогню.
Крім того, ядерні переговори між Сполученими Штатами та Іраном, схоже, зірвалися після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Тегерану не буде дозволено збагачувати уран.
Нагадаємо
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