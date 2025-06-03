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Ціни на золото падають через геополітичну напруженість у світі

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Ціни на золото знижуються через геополітичну напруженість в Європі та на Близькому Сході. Спотова ціна впала на 0,6%, серпневі ф'ючерси — на 0,4%.

Ціни на золото падають через геополітичну напруженість у світі

Спотова ціна на золото впала на 0,6%, а серпневі ф'ючерси на золото впали на 0,4%. Передає УНН із посиланням на Investing.

Деталі

У вівторок ціни на золото впали на азійських торгах. Серед причин поточна  невизначеність в торгівлі, посилення геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході. Цікаво що на тлі новин щодо вищих торговельних мит США у понеділок ціна на золото ще зростала. Але побоювання щодо погіршення відносин з Китаєм також підвищили попит на безпечні активи.

Довідка

Спотове золото впало на 0,6% до $3 361,24 за унцію, в той час як серпневі ф'ючерси на золото знизились на 0,4% до $3 384,92 за унцію станом на 04:32. У понеділок спотове золото подорожчало більш ніж на 2%.

Контекст

Ціни на дорогоцінні метали почали червень на сильній ноті після того, як Україна завдала смертоносного удару з безпілотника по російським авіадромам. Хоча раніше, серед факторів було й те, що кремль не продемонстрував намірів досягти тривалого припинення вогню.

Крім того, ядерні переговори між Сполученими Штатами та Іраном, схоже, зірвалися після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Тегерану не буде дозволено збагачувати уран.

Нагадаємо

Золото подешевшало на 0,5% через зміцнення долара. Інвестори чекають на дані щодо індексу цін на особисті споживчі витрати в США, щоб оцінити подальшу політику ФРС

Ціни на золото знижуються після блокування мит Трампа: зростання ризикових активів та долара - ЗМІ29.05.25, 09:39 • 3118 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуФінанси
Федеральна резервна система
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати
Україна
Іран
Brent Oil
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