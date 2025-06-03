Цены на золото падают из-за геополитической напряженности в мире

Спотовая цена на золото упала на 0,6%, а августовские фьючерсы на золото упали на 0,4%. Передает УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Во вторник цены на золото упали на азиатских торгах. Среди причин текущая неопределенность в торговле, усиление геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке. Интересно, что на фоне новостей о более высоких торговых пошлинах США в понедельник цена на золото еще росла. Но опасения по поводу ухудшения отношений с Китаем также повысили спрос на безопасные активы.

Справка

Спотовое золото упало на 0,6% до $3 361,24 за унцию, в то время как августовские фьючерсы на золото снизились на 0,4% до $3 384,92 за унцию по состоянию на 04:32. В понедельник спотовое золото подорожало более чем на 2%.

Контекст

Цены на драгоценные металлы начали июнь на сильной ноте после того, как Украина нанесла смертоносный удар с беспилотника по российским аэродромам. Хотя ранее среди факторов было и то, что кремль не продемонстрировал намерений достичь длительного прекращения огня.

Кроме того, ядерные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, похоже, сорвались после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Тегерану не будет разрешено обогащать уран.

Напомним

Золото подешевело на 0,5% из-за укрепления доллара. Инвесторы ждут данные по индексу цен на личные потребительские расходы в США, чтобы оценить дальнейшую политику ФРС

Цены на золото снижаются после блокировки пошлин Трампа: рост рисковых активов и доллара – СМИ