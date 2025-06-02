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Золото подорожчало через попит на активи-притулки: у чому причина

Київ • УНН

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Ескалація російської війни в Україні та нова загроза Трампа подвоїти мита на сталь і алюміній змусили інвесторів шукати притулку в золоті. Спотове золото зросло на 0,7% до $3311,33 за унцію.

Золото подорожчало через попит на активи-притулки: у чому причина

Ціни на золото зросли в понеділок, на тлі того, як ескалація російської війни в Україні та нова погроза президента США Дональда Трампа подвоїти мита на імпорт сталі та алюмінію спонукали інвесторів шукати притулку в безпечних злитках, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото зросло на 0,7% до $3311,33 за унцію за 04:16 за Гринвічем (07:16 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $3335,40.

У п'ятницю Трамп заявив, що планує підвищити мита на імпортовану сталь і алюміній з 25% до 50%, що спонукало Європейську комісію попередити, що Європа готова вжити заходів у відповідь.

"Оскільки торгові та геополітичні проблеми знову виходять на поверхню, не дивно, що золото росте на початку тижня", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик ринку KCM Trade.

"Україна та росія загострили військові дії перед другим раундом мирних переговорів у Стамбулі, з хвилею атак, що включає один із найсміливіших ударів України за всю війну та нічний удар безпілотників з боку росії", - зазначає видання.

"Ризикові активи відстають на початку тижня, тоді як падіння долара також підтримує золото", - сказав Вотерер.

Індекс долара США опустився на 0,1%, що зробило зливки менш дорогими для закордонних покупців.

Цього тижня ринки чекають на виступи кількох посадових осіб Федеральної резервної системи США, щоб отримати підказки щодо перспектив грошово-кредитної політики, а голова ФРС Джером Павелл має виступити пізніше цього дня.

Золото, яке вважається активом-притулком у період геополітичної та економічної невизначеності, має тенденцію процвітати за умов низьких відсоткових ставок.

Тим часом очікується, що Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін невдовзі зустрінуться, щоб врегулювати торговельні питання, включаючи суперечку щодо критично важливих мінералів, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента в неділю.

Трамп заявив, що готовий вирушити до Китаю на зустріч із Сі17.05.25, 02:37 • 6337 переглядiв

Спотове срібло зросло в ціні на 0,3% до $33,08 за унцію, платина знизилася на 0,4% до $1051,63, а паладій впав на 0,3% до $967,62.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Скотт Бессент
Європейська комісія
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати
Україна
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