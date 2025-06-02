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Золото подорожало из-за спроса на активы-убежища: в чем причина

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Эскалация российской войны в Украине и новая угроза Трампа удвоить пошлины на сталь и алюминий заставили инвесторов искать убежище в золоте. Спотовое золото выросло на 0,7% до $3311,33 за унцию.

Золото подорожало из-за спроса на активы-убежища: в чем причина

Цены на золото выросли в понедельник, на фоне того, как эскалация российской войны в Украине и новая угроза президента США Дональда Трампа удвоить пошлины на импорт стали и алюминия побудили инвесторов искать убежище в безопасных слитках, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото выросло на 0,7% до $3311,33 за унцию за 04:16 по Гринвичу (07:16 по Киеву). Американские фьючерсы на золото выросли на 0,6% до $3335,40.

В пятницу Трамп заявил, что планирует повысить пошлины на импортируемую сталь и алюминий с 25% до 50%, что побудило Европейскую комиссию предупредить, что Европа готова принять ответные меры.

"Поскольку торговые и геополитические проблемы снова выходят на поверхность, неудивительно, что золото растет в начале недели", - сказал Тим Вотерер, главный аналитик рынка KCM Trade.

"Украина и россия обострили военные действия перед вторым раундом мирных переговоров в Стамбуле, с волной атак, включающей один из самых смелых ударов Украины за всю войну и ночной удар беспилотников со стороны россии", - отмечает издание.

"Рисковые активы отстают в начале недели, тогда как падение доллара также поддерживает золото", - сказал Вотерер.

Индекс доллара США опустился на 0,1%, что сделало слитки менее дорогими для зарубежных покупателей.

На этой неделе рынки ждут выступлений нескольких должностных лиц Федеральной резервной системы США, чтобы получить подсказки относительно перспектив денежно-кредитной политики, а председатель ФРС Джером Павелл должен выступить позже в этот день.

Золото, которое считается активом-убежищем в период геополитической и экономической неопределенности, имеет тенденцию процветать в условиях низких процентных ставок.

Тем временем ожидается, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вскоре встретятся, чтобы урегулировать торговые вопросы, включая спор о критически важных минералах, по словам министра финансов США Скотта Бессента в воскресенье.

Трамп заявил, что готов отправиться в Китай на встречу с Си17.05.25, 02:37 • 6337 просмотров

Спотовое серебро выросло в цене на 0,3% до $33,08 за унцию, платина снизилась на 0,4% до $1051,63, а палладий упал на 0,3% до $967,62.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Скотт Бессент
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
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