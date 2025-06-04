Ціни на золото стабілізувалися після послаблення мит між США та Китаєм
Київ • УНН
Вартість золота майже не змінилася після спекуляцій про можливу розмову між лідерами США і Китаю. Зростання апетиту до ризику вплинуло на попит на метали.
Спотова ціна золота та ф'ючерси буи стабільними станом на ранок 4-го червня.
Передає УНН із посиланням на Іnvesting та Reuters.
Деталі
Ціни на золото рухалися у вузькому діапазоні на торгах в Азії в середу, оскільки апетит до ризику збільшився на тлі спекуляцій про можливу розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Інший фактор - сильні дані по зайнятості в США за квітень компенсували тривалу невизначеність щодо торговельних відносин між США і Китаєм.
Спотове золото було стабільним на рівні $3 351,49 за унцію вранці 4-го червня. Ф'ючерси на американське золото також трималися на рівні $3 375.
Торговельне перемир'я дещо зменшило попит на золото як безпечну гавань, жовтий метал залишається відносно добре підтриманим, особливо на тлі зростаючої невизначеності щодо постійної торговельної угоди. Тож, ціни на дорогоцінні метали залишалися високим, резюмують видання.
Коментар
"Ми бачимо, що потенційні покупці повертаються на ринок, але... ситуація все ще залишається невизначеною, особливо навколо торговельних відносин між Китаєм і США, а також між ЄС і США", - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в OANDA.
Нагадаємо
УНН передавав, що ціни на золото знижуються через геополітичну напруженість в Європі та на Близькому Сході. Спотова ціна впала на 0,6%, серпневі ф'ючерси — на 0,4%.