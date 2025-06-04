Ціни на золото стабілізувалися після послаблення мит між США та Китаєм

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС
Ексклюзив
09:02 • 2696 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
08:02 • 11518 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
06:24 • 36578 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
05:30 • 24353 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 34421 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 52735 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 41990 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 226956 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 162625 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 273965 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
49%
752мм
Популярнi новини

Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

4 червня, 00:23 • 28069 перегляди

Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА

4 червня, 02:18 • 10505 перегляди

"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

4 червня, 02:32 • 26597 перегляди

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

05:11 • 22707 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

06:53 • 15138 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

06:24 • 36578 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 98784 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 175956 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 226956 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 273965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Білий дім

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 54723 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 175942 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 129138 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 131031 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 115287 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Facebook

Telegram

Фокс Ньюс

TikTok

Ціни на золото стабілізувалися після послаблення мит між США та Китаєм

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Вартість золота майже не змінилася після спекуляцій про можливу розмову між лідерами США і Китаю. Зростання апетиту до ризику вплинуло на попит на метали.

Ціни на золото стабілізувалися після послаблення мит між США та Китаєм

Спотова ціна золота та ф'ючерси буи стабільними станом на ранок 4-го червня.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting та Reuters.

Деталі

Ціни на золото рухалися у вузькому діапазоні на торгах в Азії в середу, оскільки апетит до ризику збільшився на тлі спекуляцій про можливу розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Інший фактор - сильні дані по зайнятості в США за квітень компенсували тривалу невизначеність щодо торговельних відносин між США і Китаєм.

Спотове золото було стабільним на рівні $3 351,49 за унцію вранці 4-го червня. Ф'ючерси на американське золото також трималися на рівні $3 375.

Торговельне перемир'я дещо зменшило попит на золото як безпечну гавань, жовтий метал залишається відносно добре підтриманим, особливо на тлі зростаючої невизначеності щодо постійної торговельної угоди. Тож, ціни на дорогоцінні метали залишалися високим, резюмують видання.

Коментар 

"Ми бачимо, що потенційні покупці повертаються на ринок, але... ситуація все ще залишається невизначеною, особливо навколо торговельних відносин між Китаєм і США, а також між ЄС і США", - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в OANDA.

Нагадаємо

УНН передавав, що ціни на золото знижуються через геополітичну напруженість в Європі та на Близькому Сході. Спотова ціна впала на 0,6%, серпневі ф'ючерси — на 0,4%.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9