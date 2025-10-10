$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33490 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35170 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38498 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 62062 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 58059 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27838 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23002 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48465 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17767 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Цены на нефть еще больше снизились после падения на 1,6% на фоне соглашения Израиля и ХАМАС

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 7 центов до $65,15 за баррель, а американская нефть WTI упала на 2 цента до $61,49. Это произошло после того, как Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе плана по прекращению войны в Газе.

Цены на нефть еще больше снизились после падения на 1,6% на фоне соглашения Израиля и ХАМАС

Цены на нефть несколько снизились в пятницу после того, как на предыдущей сессии они снизились на 1,6%, поскольку премия за риск рынка снизилась после того, как Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе плана по прекращению войны в Газе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов до 65,15 доллара за баррель к 03:38 по Гринвичу. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 2 цента до 61,49 доллара.

Дополняется...

Юлия Шрамко

