Цены на нефть еще больше снизились после падения на 1,6% на фоне соглашения Израиля и ХАМАС
Киев • УНН
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 7 центов до $65,15 за баррель, а американская нефть WTI упала на 2 цента до $61,49. Это произошло после того, как Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе плана по прекращению войны в Газе.
Цены на нефть несколько снизились в пятницу после того, как на предыдущей сессии они снизились на 1,6%, поскольку премия за риск рынка снизилась после того, как Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе плана по прекращению войны в Газе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
