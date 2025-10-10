Цены на нефть еще больше снизились после падения на 1,6% на фоне соглашения Израиля и ХАМАС

Цены на нефть несколько снизились в пятницу после того, как на предыдущей сессии они снизились на 1,6%, поскольку премия за риск рынка снизилась после того, как Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе плана по прекращению войны в Газе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов до 65,15 доллара за баррель к 03:38 по Гринвичу. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 2 цента до 61,49 доллара.

Дополняется...