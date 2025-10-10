Ціни на нафту ще більше знизилися після падіння на 1,6% на тлі угоди Ізраїлю та ХАМАС
Київ • УНН
Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 7 центів до $65,15 за барель, а американська нафта WTI впала на 2 центи до $61,49. Це сталося після того, як Ізраїль і ХАМАС домовилися про перший етап плану щодо припинення війни в Газі.
Ціни на нафту дещо знизилися в п'ятницю після того, як на попередній сесії вони знизилися на 1,6%, оскільки премія за ризик ринку знизилася після того, як Ізраїль і ХАМАС домовилися про перший етап плану щодо припинення війни в Газі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 7 центів до 65,15 долара за барель до 03:38 за Гринвічем. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 2 центи до 61,49 долара.
Доповнюється...