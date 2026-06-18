Цены на нефть снижаются после возобновления судоходства через Ормузский пролив

Мировые цены на нефть несколько снизились после вступления в силу мирного соглашения между США и Ираном и возобновления транзита через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate подешевела до около 76 долларов за баррель после волатильных торгов в среду. В то же время Brent завершила торги ниже отметки 80 долларов за баррель. Трейдеры оценивают последствия сделки, о подписании которой в цифровом формате сообщили государственное телевидение Ирана и американский чиновник.

Рынок реагирует на возобновление поставок

Аналитики ожидают, что соглашение будет способствовать возобновлению полноценного движения танкеров через Ормузский пролив, через который в мирное время проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Несмотря на снижение цен, ситуация с запасами остается напряженной. В частности, запасы нефти в Кушинге – крупнейшем коммерческом центре хранения в США – сократились примерно до 20 миллионов баррелей, что многие трейдеры считают минимально допустимым операционным уровнем.

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