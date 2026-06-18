Цены на нефть снижаются после возобновления судоходства через Ормузский пролив

$44.780.0351.940.10
ukenru
17 июня, 17:21 • 13491 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 49017 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 35834 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 35246 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 35848 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 28123 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
17 июня, 09:32 • 22074 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
17 июня, 07:14 • 19753 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
17 июня, 05:59 • 21715 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 27069 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
85%
751мм
Популярные новости
Атака на автобус с детьми под брянском - Лубинец опроверг причастность Украины17 июня, 18:39 • 11117 просмотра
В Иране заявили, что Трамп и Пезешкиан могут лично подписать соглашение17 июня, 18:51 • 3378 просмотра
Реализацию некоторых идей начнем в ближайшие дни - Зеленский обсудил со Стуббом итоги G717 июня, 19:24 • 2474 просмотра
В Берлине задержали участников польского Движения защиты границ17 июня, 20:55 • 4674 просмотра
В Сумской общине в результате атаки российских дронов погиб мужчина17 июня, 21:26 • 4226 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 49020 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 33817 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 33456 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 28963 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 69007 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Масуд Пезешкиан
Марк Рютте
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 19282 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 22589 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 31157 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 32437 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 54964 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Грибы

Цены на нефть снижаются после возобновления судоходства через Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 2164 просмотра

Стоимость нефти Brent упала ниже 80 долларов из-за мирного соглашения США и Ирана. Возобновление движения через Ормузский пролив стабилизировало мировые поставки.

Цены на нефть снижаются после возобновления судоходства через Ормузский пролив

Мировые цены на нефть несколько снизились после вступления в силу мирного соглашения между США и Ираном и возобновления транзита через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate подешевела до около 76 долларов за баррель после волатильных торгов в среду. В то же время Brent завершила торги ниже отметки 80 долларов за баррель. Трейдеры оценивают последствия сделки, о подписании которой в цифровом формате сообщили государственное телевидение Ирана и американский чиновник.

Рынок реагирует на возобновление поставок

Аналитики ожидают, что соглашение будет способствовать возобновлению полноценного движения танкеров через Ормузский пролив, через который в мирное время проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Несмотря на снижение цен, ситуация с запасами остается напряженной. В частности, запасы нефти в Кушинге – крупнейшем коммерческом центре хранения в США – сократились примерно до 20 миллионов баррелей, что многие трейдеры считают минимально допустимым операционным уровнем.

Трамп дистанционно подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном в Версале – СМИ18.06.26, 00:55 • 1920 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Нефть марки Brent
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Иран