Цены на нефть снижаются после возобновления судоходства через Ормузский пролив
Киев • УНН
Стоимость нефти Brent упала ниже 80 долларов из-за мирного соглашения США и Ирана. Возобновление движения через Ормузский пролив стабилизировало мировые поставки.
Мировые цены на нефть несколько снизились после вступления в силу мирного соглашения между США и Ираном и возобновления транзита через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела до около 76 долларов за баррель после волатильных торгов в среду. В то же время Brent завершила торги ниже отметки 80 долларов за баррель. Трейдеры оценивают последствия сделки, о подписании которой в цифровом формате сообщили государственное телевидение Ирана и американский чиновник.
Рынок реагирует на возобновление поставок
Аналитики ожидают, что соглашение будет способствовать возобновлению полноценного движения танкеров через Ормузский пролив, через который в мирное время проходит около пятой части мировых поставок нефти.
Несмотря на снижение цен, ситуация с запасами остается напряженной. В частности, запасы нефти в Кушинге – крупнейшем коммерческом центре хранения в США – сократились примерно до 20 миллионов баррелей, что многие трейдеры считают минимально допустимым операционным уровнем.
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