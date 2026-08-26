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Цены на нефть снижаются на фоне переговоров Ирана и Омана о восстановлении судоходства через Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

WTI опустилась до 81,01 доллара, Brent — до 88,58 доллара за баррель. Рынки ожидают восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Цены на нефть снижаются на фоне переговоров Ирана и Омана о восстановлении судоходства через Ормузский пролив

Цены на нефть продолжили снижаться на фоне переговоров Ирана и Омана о восстановлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась ниже 81 доллара за баррель после падения примерно на 6% за предыдущие три торговые сессии. В то же время Brent во вторник завершила торги на уровне ниже 89 долларов за баррель.

Иран и Оман предложили временное соглашение по Ормузскому проливу — официальные лица25.08.26, 20:10 • 6122 просмотра

Министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили создание «временного совместного морского коридора», который должен обеспечить восстановление движения судов через пролив. Технические переговоры продолжатся, в частности по вопросам постоянного маршрута, управления судоходством и мер безопасности.

Рынок ожидает деэскалации

По данным Bloomberg, Иран и Оман планируют согласовать постоянный маршрут для судоходства в течение 30–60 дней. До этого стороны должны использовать временный коридор.

На фоне переговоров трейдеры в значительной степени проигнорировали новые экономические санкции США против Тегерана. Инвесторы ожидают, что дипломатические усилия могут ослабить перебои с поставками нефти из региона.

Похоже, что нефть начинает учитывать скорее заключение мирного соглашения

— заявил старший вице-президент BOK Financial Securities Деннис Кисслер.

В то же время нефть всё ещё остаётся значительно дороже, чем в начале года. Её цена выросла более чем на 40% из-за конфликта между США и Ираном, который ограничил поставки энергоносителей из Персидского залива.

По состоянию на утро 26 августа WTI с поставкой в октябре стоила около 81,01 доллара за баррель, снизившись на 1,6%. Brent накануне подешевела на 3,9% — до 88,58 доллара за баррель.

США и Иран согласовали прекращение огня и свободное судоходство26.08.26, 00:05 • 3048 просмотров

Степан Гафтко

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Иран