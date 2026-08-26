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Ціни на нафту падають на тлі переговорів Ірану та Оману щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 104 перегляди

WTI опустилася до 81,01 долара, Brent - до 88,58 долара за барель. Ринки очікують відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту падають на тлі переговорів Ірану та Оману щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку

Ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі переговорів Ірану та Оману щодо відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася нижче 81 долара за барель після падіння приблизно на 6% за попередні три торгові сесії. Водночас Brent у вівторок завершила торги на рівні нижче 89 доларів за барель.

Іран та Оман запропонували тимчасову угоду щодо Ормузької протоки - офіційні особи25.08.26, 20:10 • 5750 переглядiв

Міністри закордонних справ Ірану та Оману обговорили створення "тимчасового спільного морського коридору", який має забезпечити відновлення руху суден через протоку. Технічні переговори продовжаться, зокрема щодо постійного маршруту, управління судноплавством та заходів безпеки.

Ринок очікує на деескалацію

За даними Bloomberg, Іран та Оман планують узгодити постійний маршрут для судноплавства протягом 30-60 днів. До цього часу сторони мають використовувати тимчасовий коридор.

На тлі переговорів трейдери значною мірою проігнорували нові економічні санкції США проти Тегерана. Інвестори очікують, що дипломатичні зусилля можуть послабити перебої з постачанням нафти з регіону.

Схоже, що нафта починає враховувати скоріше укладення мирної угоди

– заявив старший віцепрезидент BOK Financial Securities Денніс Кісслер.

Водночас нафта все ще залишається значно дорожчою, ніж на початку року. Її ціна зросла більш ніж на 40% через конфлікт між США та Іраном, який обмежив постачання енергоносіїв із Перської затоки.

Станом на ранок 26 серпня WTI з поставкою у жовтні коштувала близько 81,01 долара за барель, знизившись на 1,6%. Brent напередодні подешевшала на 3,9% – до 88,58 долара за барель.

США та Іран погодили припинення вогню і вільне судноплавство26.08.26, 00:05 • 2042 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Brent
Bloomberg
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран