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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть растут на фоне опасений относительно эскалации войны рф с Украиной

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Нефть Brent и WTI подорожали на фоне геополитической напряженности после ударов Украины по россии. Мировой спрос на нефть достиг 103,6 млн баррелей в сутки в ноябре, что на 1,7 млн больше чем в прошлом году.

Цены на нефть выросли в четверг, 21 ноября, на фоне геополитических опасений относительно эскалации напряженности между россией и Украиной. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 60 центов, или 0,82%, до $72,81. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 64 цента, или 0,93%, до $69,39.

В среду, по данным СМИ, Украина выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по России. москва заявила, что использование западных вооружений для нанесения ударов по российской территории вдали от границы будет серьезной эскалацией конфликта. 

"Для нефти риск заключается в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, в то время как другим риском является неопределенность относительно того, как россия отреагирует на эти атаки", - отмечают аналитики ING.

Аналитики JPMorgan добавили, что потребление нефти восстановилось на прошлой неделе из-за улучшения спроса на путешествия в США и Индии.

По оценкам, мировой спрос на нефть достиг 103,6 млн баррелей в сутки (б/с) за первые 19 дней ноября, что на 1,7 млн б/с больше, чем в годовом исчислении, отмечают аналитики.

"Нафтогаз" покупает 51% Shell в Украине: 118 заправок и лидерство в продажах горючего20 нояб. 2024, 10:48 • 12952 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика