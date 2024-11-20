"Нафтогаз" покупает 51% Shell в Украине: 118 заправок и лидерство в продажах горючего

Группа Нафтогаз покупает долю сети Shell в Украине. Shell занимает 9 - е место по объемам продаж горючего в стране за 9 месяцев 2024 года и 7-е место по количеству заправок — всего 118 комплексов, расположенных преимущественно в районах с высоким трафиком.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты", передает УНН.

детали

Очень важное событие, Укрнафта становится мажоритарным владельцем автозаправочных комплексов Shell. Это 118 объектов, которые включают также имущество. Важно отметить, что у нас есть цель сохранить персонал. Это полторы тысячи человек. Также хотел бы отметить, что это полностью соответствует стратегии Группы Нафтогаз. Мы увеличиваем свое присутствие в этом сегменте. Я рад, что это также даст возможность улучшить показатели коммерческие, финансовые, что улучшит выплаты в государственный бюджет, что укрепит наши экономические возможности