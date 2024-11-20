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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нафтогаз" покупает 51% Shell в Украине: 118 заправок и лидерство в продажах горючего

"Нафтогаз" покупает 51% Shell в Украине: 118 заправок и лидерство в продажах горючего

Киев  •  УНН

 • 4829 просмотра

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Группа "Нафтогаз" покупает контрольный пакет Shell в Украине, включающий 118 АЗС. После покупки все заправочные станции Shell будут переименованы в течение года, и 1500 сотрудников сохранят свои рабочие места.

Группа Нафтогаз покупает долю сети Shell в Украине. Shell занимает 9 - е место по объемам продаж горючего в стране за 9 месяцев 2024 года и 7-е место по количеству заправок — всего 118 комплексов, расположенных преимущественно в районах с высоким трафиком.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты", передает УНН.

детали

Очень важное событие, Укрнафта становится мажоритарным владельцем автозаправочных комплексов Shell. Это 118 объектов, которые включают также имущество. Важно отметить, что у нас есть цель сохранить персонал. Это полторы тысячи человек. Также хотел бы отметить, что это полностью соответствует стратегии Группы Нафтогаз. Мы увеличиваем свое присутствие в этом сегменте. Я рад, что это также даст возможность улучшить показатели коммерческие, финансовые, что улучшит выплаты в государственный бюджет, что укрепит наши экономические возможности

- отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Он добавил, что группа Нефтегаз не только адаптировалась к условиям войны, но и стала сильнее. Сергей Корецкий, глава правления ПАО "Укрнафта", отметил, что Наблюдательный совет согласовал покупку этого бизнеса, поскольку он соответствует стратегии развития компании до 2028 года.

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По словам Корецкого, Shell имеет 15-летний опыт работы на украинском рынке, а инвестиции международной группы в сеть превышают $460 млн. Все заправки Shell планируют ребрендинг в течение года. Существующие соглашения с бизнес-клиентами будут выполняться без изменений, а персонал включая сотрудников АЗК и головного офиса, останется на своих местах.

Напомним

В конце октября 2024 года Фонд государственного имущества Украины стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", управляющего сетью автозаправок Shell в Украине.

Эта доля ранее принадлежала российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову, попавшему под санкции после начала войны. По решению Высшего антикоррупционного суда, активы Худайнатова, в частности доля в "Альянс холдинге", были конфискованы в пользу государства.

В результате новая структура собственности выглядит так: 

  • Shell Overseas Investments B.V. — 51%;
  • Фонд государственного имущества Украины-49%.

К началу полномасштабной войны доля Худайнатова в компании сократилась до 2,56%, а косвенная доля Shell выросла до 97,44%.

В компании пояснили, что рост ее доли стал возможным благодаря инвестициям в развитие украинского бизнеса, в отличие от другого партнера по холдингу. Однако в украинском суде Shell не смогла этого подтвердить.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономика
naftogazНафтогаз
ukrainaУкраина