"Нафтогаз" покупает 51% Shell в Украине: 118 заправок и лидерство в продажах горючего
Киев • УНН
Группа "Нафтогаз" покупает контрольный пакет Shell в Украине, включающий 118 АЗС. После покупки все заправочные станции Shell будут переименованы в течение года, и 1500 сотрудников сохранят свои рабочие места.
Группа Нафтогаз покупает долю сети Shell в Украине. Shell занимает 9 - е место по объемам продаж горючего в стране за 9 месяцев 2024 года и 7-е место по количеству заправок — всего 118 комплексов, расположенных преимущественно в районах с высоким трафиком.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты", передает УНН.
детали
Очень важное событие, Укрнафта становится мажоритарным владельцем автозаправочных комплексов Shell. Это 118 объектов, которые включают также имущество. Важно отметить, что у нас есть цель сохранить персонал. Это полторы тысячи человек. Также хотел бы отметить, что это полностью соответствует стратегии Группы Нафтогаз. Мы увеличиваем свое присутствие в этом сегменте. Я рад, что это также даст возможность улучшить показатели коммерческие, финансовые, что улучшит выплаты в государственный бюджет, что укрепит наши экономические возможности
Он добавил, что группа Нефтегаз не только адаптировалась к условиям войны, но и стала сильнее. Сергей Корецкий, глава правления ПАО "Укрнафта", отметил, что Наблюдательный совет согласовал покупку этого бизнеса, поскольку он соответствует стратегии развития компании до 2028 года.
Европейские цены на газ взлетели из-за возможных перебоев с поставками из россии - FT14 нояб. 2024, 13:56 • 16195 просмотров
По словам Корецкого, Shell имеет 15-летний опыт работы на украинском рынке, а инвестиции международной группы в сеть превышают $460 млн. Все заправки Shell планируют ребрендинг в течение года. Существующие соглашения с бизнес-клиентами будут выполняться без изменений, а персонал включая сотрудников АЗК и головного офиса, останется на своих местах.
Напомним
В конце октября 2024 года Фонд государственного имущества Украины стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", управляющего сетью автозаправок Shell в Украине.
Эта доля ранее принадлежала российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову, попавшему под санкции после начала войны. По решению Высшего антикоррупционного суда, активы Худайнатова, в частности доля в "Альянс холдинге", были конфискованы в пользу государства.
В результате новая структура собственности выглядит так:
- Shell Overseas Investments B.V. — 51%;
- Фонд государственного имущества Украины-49%.
К началу полномасштабной войны доля Худайнатова в компании сократилась до 2,56%, а косвенная доля Shell выросла до 97,44%.
В компании пояснили, что рост ее доли стал возможным благодаря инвестициям в развитие украинского бизнеса, в отличие от другого партнера по холдингу. Однако в украинском суде Shell не смогла этого подтвердить.
Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы в октябре: новые рейтинги19 нояб. 2024, 09:15 • 13703 просмотра