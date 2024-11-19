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Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы в октябре: новые рейтинги

Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы в октябре: новые рейтинги

Киев  •  УНН

 • 7175 просмотра

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В октябре украинцы приобрели 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 19% меньше чем в прошлом году. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а среди подержанных - VOLKSWAGEN Golf.

В октябре украинцы приобрели 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 19% меньше, чем в прошлом году, сообщила ассоциация «Укравтопром», назвав самые популярные бензиновые авто октября, пишет УНН.

Детали

«Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС. В октябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 19% меньше, чем в прошлом году», - сообщил Укравтопром.

В то же время, уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в октябре 2023 года они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас - 36%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали: RENAULT Duster - 249 ед.; SUZUKI SX4 - 109 ед.; MAZDA CX5 - 108 ед.; HYUNDAI Tucson - 103 ед.; KIA Sportage - 94 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в октябре перешли на украинские номера (более 7,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 11 лет.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто: VOLKSWAGEN Golf - 661 ед.; RENAULT Megane - 326 ед.; AUDI Q5 - 324 ед.; SKODA Octavia - 316 ед.; VOLKSWAGEN Tiguan - 309 ед.

Украинцы в этом году потратили на новые авто 93 млрд грн: какие бестселлеры23 окт. 2024, 14:05 • 20928 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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