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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы в этом году потратили на новые авто 93 млрд грн: какие бестселлеры

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23 октября 2024, 14:05  •  5109 просмотра

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По данным Укравтопром, расходы украинцев на новые легковые авто выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Половина суммы пришлась на пять марок, из которых Toyota лидирует с 14 млрд грн.

Расходы украинцев на новые легковые автомобили выросли на 21% по сравнению с прошлым годом и превысили 93 млрд грн, бестселлер - Toyota, сообщили в ассоциации «Укравтопром», пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопром, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Как сообщается, около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили марки TOYOTA - почти 14 млрд грн.

Премиальные немецкие марки BMW и MERCEDES-BENZ заняли второе и третье места в этом рейтинге. На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы - 6,9 млрд грн.

На четвертом месте VOLKSWAGEN с показателем - 6,6 млрд грн. Замыкает пятерку лидеров RENAULT, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.

Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам16 мая 2024, 09:57 • 29859 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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