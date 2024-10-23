Украинцы в этом году потратили на новые авто 93 млрд грн: какие бестселлеры
Киев • УНН
По данным Укравтопром, расходы украинцев на новые легковые авто выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Половина суммы пришлась на пять марок, из которых Toyota лидирует с 14 млрд грн.
Расходы украинцев на новые легковые автомобили выросли на 21% по сравнению с прошлым годом и превысили 93 млрд грн, бестселлер - Toyota, сообщили в ассоциации «Укравтопром», пишет УНН.
Детали
По данным Укравтопром, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.
Как сообщается, около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили марки TOYOTA - почти 14 млрд грн.
Премиальные немецкие марки BMW и MERCEDES-BENZ заняли второе и третье места в этом рейтинге. На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы - 6,9 млрд грн.
На четвертом месте VOLKSWAGEN с показателем - 6,6 млрд грн. Замыкает пятерку лидеров RENAULT, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.
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