Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в апреле и бестселлеры назвали в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопрома, в апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область - 595 ед. (93% бывшие в употреблении); город Киев - 514 ед. (65% бывшие в употреблении); Днепропетровская обл. - 337 ед. (76% бывшие в употреблении); Киевская обл. - 292 ед. (72% бывшие в употреблении); Винницкая обл. - 251 ед (88% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто:

NISSAN Leaf - на Львовщине и в Винницкой области;

TESLA Model Y - на Днепропетровщине и Киевщине;

TESLA Model 3 - в Киеве.

В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего