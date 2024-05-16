Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  16652 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  74954 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  39066 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  86320 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134663 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139824 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149937 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167309 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139863 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158203 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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15 мая 2024, 10:00  •  164714 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  184545 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  387026 просмотра

Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам

В апреле в Украине было зарегистрировано более 4200 электромобилей, лидером стала Львовская область - 595 единиц, далее следуют Киев, Днепропетровская область, Киевская область и Винницкая область. Самым популярным новым электромобилем стал Volkswagen ID.4, а самыми популярными подержанными импортными моделями - Nissan Leaf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Общество •   •  12878 просмотра
Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам

путин и глава Китая затронули тему Украины

Глава кремля владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин на брифинге затронули тему Украины.

Война •   •  13707 просмотра
путин и глава Китая затронули тему Украины

Все больницы со стационарами обеспечены генераторами, о прекращении плановых операций речь не идет - Минздрав

Все больницы со стационарными отделениями в Украине оборудованы генераторами, что позволяет им полноценно работать и проводить как ургентные, так и плановые хирургические операции, несмотря на перебои в электроснабжении.

Общество •   •  11825 просмотра
Все больницы со стационарами обеспечены генераторами, о прекращении плановых операций речь не идет - Минздрав

На территории Нижней Лавры определенные сооружения приспособят под музейные помещения

Некоторые здания на территории Нижней Лавры, переданные под контроль государства, будут приспособлены под музейные помещения, в то время как некоторые "новостройки" нуждаются в сносе для восстановления исторического ландшафта.

политика •   •  12514 просмотра
На территории Нижней Лавры определенные сооружения приспособят под музейные помещения

Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф

Зеленский провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте, проанализировали перспективы развития боевой обстановки, угрозы на ближайшие дни и недели, а также определили план дальнейших действий на фоне российского наступления.

Война •   •  12932 просмотра
Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения, осуществленного 71-летним писателем-ксенофобом с вероятными пророссийскими связями.

Новости Мира •   •  74931 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

Из-за хронического дефицита производства и импорта электроэнергии для текущего уровня потребления в Украине были введены дополнительные аварийные отключения, поскольку утренние пики оказались сложнее, чем ожидалось.

Общество •   •  12294 просмотра
"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

С начала года 6 724 агропредприятия получили 43,2 млрд грн банковских кредитов на развитие, из них 3 980 фермерских хозяйств профинансировано на 18,3 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономика •   •  11475 просмотра
С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии, сегодня почасовые отключения во всех регионах, и для преодоления дефицита планируется импорт из 5 стран ЕС.

Общество •   •  11029 просмотра
Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список

Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.

Общество •   •  10982 просмотра
Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список