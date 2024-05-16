Де обирають Tesla, а де інші електромобілі: назвали бестселери по регіонах

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Київ • УНН

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У квітні в Україні було зареєстровано понад 4200 електромобілів, лідером стала Львівська область - 595 одиниць, далі йдуть Київ, Дніпропетровська область, Київська область та Вінницька область. Найпопулярнішим новим електромобілем став Volkswagen ID.4, а найпопулярнішими вживаними імпортними моделями - Nissan Leaf, Tesla Model Y та Tesla Model 3.

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у квітні та бестселери назвали в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

За даними Укравтопрому, у квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. Львівська область – 595 од. (93% вживані); 
  2. місто Київ – 514 од. (65% вживані); 
  3. Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані); 
  4. Київська обл. – 292 од. (72% вживані); 
  5. Вінницька обл. – 251 од (88% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій області; 
  • TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині; 
  • TESLA Model 3 – у Києві.

У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше08.05.24, 20:50 • 21270 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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