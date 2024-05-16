Де обирають Tesla, а де інші електромобілі: назвали бестселери по регіонах
Київ • УНН
У квітні в Україні було зареєстровано понад 4200 електромобілів, лідером стала Львівська область - 595 одиниць, далі йдуть Київ, Дніпропетровська область, Київська область та Вінницька область. Найпопулярнішим новим електромобілем став Volkswagen ID.4, а найпопулярнішими вживаними імпортними моделями - Nissan Leaf, Tesla Model Y та Tesla Model 3.
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у квітні та бестселери назвали в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
За даними Укравтопрому, у квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 595 од. (93% вживані);
- місто Київ – 514 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
- Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
- Вінницька обл. – 251 од (88% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій області;
- TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині;
- TESLA Model 3 – у Києві.
У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше08.05.24, 20:50 • 21270 переглядiв