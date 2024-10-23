Українці цього року витратили на нові авто 93 млрд грн: які бестселери
Київ • УНН
За даними Укравтопром, витрати українців на нові легкові авто зросли на 21% порівняно з минулим роком. Половина суми припала на п'ять марок, з яких Toyota лідирує з 14 млрд грн.
Витрати українців на нові легкові автомобілі зросли на 21% порівняно з минулим роком і перевищили 93 млрд грн, бестселер - Toyota, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
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За даними Укравтопром, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.
Як повідомляється, близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки TOYOTA – майже 14 млрд грн.
Преміальні німецькі марки BMW та MERCEDES-BENZ посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW було витрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседеси – 6,9 млрд грн.
На четвертому місці VOLKSWAGEN з показником – 6,6 млрд грн. Замикає п’ятірку лідерів RENAULT, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.
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