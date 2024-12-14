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Цены на картофель в Украине снова растут

Цены на картофель в Украине снова растут

Киев  •  УНН

 • 1375 просмотра

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Фермеры повысили цены на картофель до 22-30 грн/кг из-за увеличения спроса перед новогодними праздниками. Текущая стоимость на 85% выше, чем в прошлом году, из-за сокращения производства вследствие летней засухи.

На рынке картофеля в Украине на этой неделе наблюдается активизация торгово-закупочной деятельности, сообщают аналитики проекта EastFruit. При этом наблюдается рост отпускных цен, пишет УНН.

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%11 дек. 2024, 12:11 • 150740 просмотров

Фермеры продолжают повышать отпускные цены в данном сегменте. Так, сейчас они уже декларируют цены на картофель в диапазоне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

Активизацию торговой активности в данном сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период новогодних праздников. При этом они не исключают вероятности дальнейшего роста цен в данном сегменте, однако признаются, что резкого подорожания не стоит ожидать.

Стоит отметить, что на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Такое значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в этом году. Главной причиной спада производства этой культуры стала засуха, которая наблюдалась практически во всех основных регионах выращивания картофеля в летний период.

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше2 дек. 2024, 10:30 • 115171 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаАгроновости
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