Цены на картофель в Украине снова растут
Киев • УНН
Фермеры повысили цены на картофель до 22-30 грн/кг из-за увеличения спроса перед новогодними праздниками. Текущая стоимость на 85% выше, чем в прошлом году, из-за сокращения производства вследствие летней засухи.
На рынке картофеля в Украине на этой неделе наблюдается активизация торгово-закупочной деятельности, сообщают аналитики проекта EastFruit. При этом наблюдается рост отпускных цен, пишет УНН.
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Фермеры продолжают повышать отпускные цены в данном сегменте. Так, сейчас они уже декларируют цены на картофель в диапазоне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.
Активизацию торговой активности в данном сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период новогодних праздников. При этом они не исключают вероятности дальнейшего роста цен в данном сегменте, однако признаются, что резкого подорожания не стоит ожидать.
Стоит отметить, что на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Такое значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в этом году. Главной причиной спада производства этой культуры стала засуха, которая наблюдалась практически во всех основных регионах выращивания картофеля в летний период.
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