Цены на билеты ЧМ-2026 резко упали после вылета США, Мексики и Канады - CNN

Цены на билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года упали после вылета сборных США, Мексики и Канады из плей-офф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным TickPick, вторичной биржи билетов, цены на матч между Испанией и Бельгией упали на 65 %. Сборная США могла бы принять участие в этом матче, если бы выиграла в начале этой недели.

В то же время недавнее поражение сборной Мексики в матче против Англии вызвало падение цен на 45%. Цены на самые дешевые билеты составляли почти 4 000 долларов, но с тех пор снизились до 2 000 долларов за субботний поединок в Майами.

Канада также выбыла из турнира на прошлой неделе, что означает: все три страны-хозяйки вылетели с чемпионата мира. Но поражения США и, особенно, Мексики - это плохой бизнес для "Tom’s Watch Bar", сети спортивных баров, насчитывающей 18 заведений в США - говорится в публикации CNN.

Однако для "Tom’s Watch Bar" не все так плохо: доход в остальные игровые дни все равно будет на 25 % выше, чем в дни, когда не проходит Чемпионат мира.

По данным Beer Institute, продажи пива в барах и ресторанах за последние четыре недели выросли на 6,4%. В городах-хозяевах продажи пива выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним

Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу.