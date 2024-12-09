Цена на нефть выросла на фоне падения режима в Сирии-Reuters
Киев • УНН
Цены на нефть Brent и WTI выросли на 0,5% из-за политической напряженности после свержения режима Асада в Сирии. Saudi Aramco снижает цены для Азии из-за слабого спроса, а ОПЕК+ откладывает увеличение добычи до апреля 2025.
Цены на нефть поднялись в понедельник на фоне роста политической напряженности на Ближнем Востоке после падения режима сирийского президента Башара Асада. В то же время, рост был ограничен ожиданиями снижения спроса на нефть в 2025 году.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 36 центов (0,51%) и достигли 71,48 доллара за баррель по состоянию на 05:13 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 38 центов (0,57%) до 67,58 доллара за баррель.
В воскресенье сирийские повстанцы через государственное телевидение объявили о свержении президента Асада, положив конец 50-летию правления его семейной династии. Это событие вызвало опасения дальнейшей дестабилизации в регионе, который и без того находится в состоянии конфликтов.
События в Сирии усилили политическую неопределенность на Ближнем Востоке, что поддержало нефтяной рынок
Но снижение цен в Саудовской Аравии и продолжение ОПЕК+ на прошлой неделе продолжающееся сокращение добычи подчеркнули слабый спрос со стороны Китая, что указывает на то, что рынок может смягчиться к концу года
Saudi Aramco, крупнейший экспортер сырой нефти в мире, объявила о снижении цен на январь 2025 года для азиатских покупателей до самого низкого уровня с начала 2021 года. Это решение обусловлено слабым спросом со стороны Китая, крупнейшего импортера нефти, который продолжает оказывать давление на рынок.
В четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК+, приняли решение отложить начало увеличения добычи нефти на три месяца, перенеся его на апрель 2025 года. Кроме того, группа продлила срок полного сворачивания сокращения добычи до конца 2026 года.
ОПЕК+, которая обеспечивает около половины мировой добычи нефти, планировала начать постепенное снятие ограничений с октября 2024 года. Однако замедление глобального спроса, в частности со стороны Китая, а также увеличение добычи нефти другими странами заставили группу несколько раз откладывать этот план.
Между тем в США количество активных нефтяных и газовых буровых установок на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с середины сентября, что свидетельствует об увеличении добычи крупнейшего в мире производителя нефти.
Напомним
8-го декабря стало известно о крахе падения режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, добившийся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.