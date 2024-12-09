Цена на нефть выросла на фоне падения режима в Сирии-Reuters

Цены на нефть поднялись в понедельник на фоне роста политической напряженности на Ближнем Востоке после падения режима сирийского президента Башара Асада. В то же время, рост был ограничен ожиданиями снижения спроса на нефть в 2025 году.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 36 центов (0,51%) и достигли 71,48 доллара за баррель по состоянию на 05:13 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 38 центов (0,57%) до 67,58 доллара за баррель.

В воскресенье сирийские повстанцы через государственное телевидение объявили о свержении президента Асада, положив конец 50-летию правления его семейной династии. Это событие вызвало опасения дальнейшей дестабилизации в регионе, который и без того находится в состоянии конфликтов.

События в Сирии усилили политическую неопределенность на Ближнем Востоке, что поддержало нефтяной рынок - отметил старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акута. По его словам, рост цен на нефть также наблюдается в Саудовской Аравии.

Но снижение цен в Саудовской Аравии и продолжение ОПЕК+ на прошлой неделе продолжающееся сокращение добычи подчеркнули слабый спрос со стороны Китая, что указывает на то, что рынок может смягчиться к концу года - сказал он, отметив, что инвесторы ожидают первых признаков какого-либо влияния на рынки от ожидаемой энергетической и ближневосточной политики избранного президента США Дональда Трампа.

Saudi Aramco, крупнейший экспортер сырой нефти в мире, объявила о снижении цен на январь 2025 года для азиатских покупателей до самого низкого уровня с начала 2021 года. Это решение обусловлено слабым спросом со стороны Китая, крупнейшего импортера нефти, который продолжает оказывать давление на рынок.

В четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК+, приняли решение отложить начало увеличения добычи нефти на три месяца, перенеся его на апрель 2025 года. Кроме того, группа продлила срок полного сворачивания сокращения добычи до конца 2026 года.

ОПЕК+, которая обеспечивает около половины мировой добычи нефти, планировала начать постепенное снятие ограничений с октября 2024 года. Однако замедление глобального спроса, в частности со стороны Китая, а также увеличение добычи нефти другими странами заставили группу несколько раз откладывать этот план.

Между тем в США количество активных нефтяных и газовых буровых установок на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с середины сентября, что свидетельствует об увеличении добычи крупнейшего в мире производителя нефти.

Напомним

8-го декабря стало известно о крахе падения режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, добившийся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.