Цена на нефть выросла более чем на 1% на фоне рисков поставок и торговых переговоров между США и Китаем
Киев • УНН
Цены на нефть в среду показали рост второй день подряд, более чем на 1%, на фоне рисков перебоев с поставками, связанных с санкциями, и надежд на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Инвесторы также отреагировали на новость о том, что США стремятся пополнить свои стратегические резервы нефтью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 94 цента, или 1,5%, до 62,26 доллара за баррель по состоянию на 04:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 92 цента, или 1,6%, до 58,16 доллара.
