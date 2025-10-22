$41.760.03
05:34 • 6890 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 9918 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
00:40 • 21536 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 34851 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 36835 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 31971 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 30151 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32356 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 57220 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24638 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Цена на нефть выросла более чем на 1% на фоне рисков поставок и торговых переговоров между США и Китаем

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Цены на нефть выросли более чем на 1% второй день подряд из-за рисков перебоев с поставками и надежд на торговое соглашение между США и Китаем. США также планируют пополнить свои стратегические резервы нефтью.

Цена на нефть выросла более чем на 1% на фоне рисков поставок и торговых переговоров между США и Китаем

Цены на нефть в среду показали рост второй день подряд, более чем на 1%, на фоне рисков перебоев с поставками, связанных с санкциями, и надежд на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Инвесторы также отреагировали на новость о том, что США стремятся пополнить свои стратегические резервы нефтью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 94 цента, или 1,5%, до 62,26 доллара за баррель по состоянию на 04:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 92 цента, или 1,6%, до 58,16 доллара.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Экономика
Нефть марки Brent
Китай
Соединённые Штаты