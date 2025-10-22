Ціна на нафту зросла більш ніж на 1% на тлі ризиків постачання і торговельних переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту в середу показали зростання другий день поспіль, більш ніж на 1%, на тлі ризиків перебоїв з постачанням, пов'язаних із санкціями, та надій на укладення торгової угоди між США та Китаєм. Інвестори також відреагували на новину про те, що США прагнуть поповнити свої стратегічні резерви нафтою, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 94 центи, або 1,5%, до 62,26 долара за барель станом на 04:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 92 центи, або 1,6%, до 58,16 долара.

Доповнюється...