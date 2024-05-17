Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост

Цена биткойна слегка восстановилась, благодаря положительным потокам средств в спотовые биржевые фонды биткойнов четыре дня подряд. Однако, он все равно продолжает торговаться в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов в течение последних двух месяцев, поскольку катализаторов для роста на фоне осторожного инвестиционного настроения не было, передает УНН со ссылкой на Investing.com.

Биткоин вырос на 0,7% до 66,476.7 долларов. За последние семь дней биткоин показал существенный рост, восстановившись на примерно 8% с минимума в 60 000 долларов, который был зафиксирован на прошлой неделе, в частности из-за слабости доллара на фоне признаков уменьшения инфляции в США.

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Некоторые данные индекса потребительских цен (ИПЦ) намекали на увеличение вероятности, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки в сентябре, что является положительным для спекулятивных активов, таких как биткойн и другие криптовалюты. Однако, недавно этот оптимизм уменьшился, ограничив рост биткойна после замечаний нескольких чиновников ФРС, которые утверждали, что центральный банк нуждается в большем количестве доказательств устойчивого снижения инфляции.

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В частности, члены комитета ФРС по политике утверждают, что для планирования снижения ставок необходимо наблюдать более чем одномесячное снижение показателей инфляции. Их замечания вызвали укрепление доллара и приостановили ралли большинства рискованных активов. Кроме неопределенности с процентными ставками в США, настроения инвесторов по криптовалютам также были сдержаны из-за страхов новых регуляторных ограничений на отрасль.

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Сегодня цены на криптовалюты выросли, а альткоины, такие как Ethereum, Solana и XRP, поднялись на 3,3%, 3,8% и 1,7% соответственно, следуя за ростом биткоина.

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