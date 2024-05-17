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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 14:44  •  4098 просмотра

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Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.

Цена биткойна слегка восстановилась, благодаря положительным потокам средств в спотовые биржевые фонды биткойнов четыре дня подряд. Однако, он все равно продолжает торговаться в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов в течение последних двух месяцев, поскольку катализаторов для роста на фоне осторожного инвестиционного настроения не было, передает УНН со ссылкой на Investing.com.

Биткоин вырос на 0,7% до 66,476.7 долларов. За последние семь дней биткоин показал существенный рост, восстановившись на примерно 8% с минимума в 60 000 долларов, который был зафиксирован на прошлой неделе, в частности из-за слабости доллара на фоне признаков уменьшения инфляции в США.

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Ирина Колесник

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