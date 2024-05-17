Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост
Киев • УНН
Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.
Цена биткойна слегка восстановилась, благодаря положительным потокам средств в спотовые биржевые фонды биткойнов четыре дня подряд. Однако, он все равно продолжает торговаться в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов в течение последних двух месяцев, поскольку катализаторов для роста на фоне осторожного инвестиционного настроения не было, передает УНН со ссылкой на Investing.com.
Биткоин вырос на 0,7% до 66,476.7 долларов. За последние семь дней биткоин показал существенный рост, восстановившись на примерно 8% с минимума в 60 000 долларов, который был зафиксирован на прошлой неделе, в частности из-за слабости доллара на фоне признаков уменьшения инфляции в США.
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает 21 марта 2024, 11:56 • 761103 просмотра
Некоторые данные индекса потребительских цен (ИПЦ) намекали на увеличение вероятности, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки в сентябре, что является положительным для спекулятивных активов, таких как биткойн и другие криптовалюты. Однако, недавно этот оптимизм уменьшился, ограничив рост биткойна после замечаний нескольких чиновников ФРС, которые утверждали, что центральный банк нуждается в большем количестве доказательств устойчивого снижения инфляции.
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют25 марта 2024, 12:55 • 143934 просмотра
В частности, члены комитета ФРС по политике утверждают, что для планирования снижения ставок необходимо наблюдать более чем одномесячное снижение показателей инфляции. Их замечания вызвали укрепление доллара и приостановили ралли большинства рискованных активов. Кроме неопределенности с процентными ставками в США, настроения инвесторов по криптовалютам также были сдержаны из-за страхов новых регуляторных ограничений на отрасль.
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету18 апреля 2024, 06:06 • 416498 просмотров
Сегодня цены на криптовалюты выросли, а альткоины, такие как Ethereum, Solana и XRP, поднялись на 3,3%, 3,8% и 1,7% соответственно, следуя за ростом биткоина.
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия7 мая 2024, 11:15 • 333651 просмотр
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост
Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших
Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем
"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом
Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших
Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших
Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
Популярные
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост
Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.
Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки
На сессии городского совета в Каневе новый руководитель территориального военкомата раздавал повестки депутатам.
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА
Восстановление работы львовского аэропорта сделает Львовщину привлекательной для иностранных туристов и инвесторов, но это произойдет только тогда, когда небо над регионом будет закрыто.
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших
По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего пять человек получили ранения и была повреждена гражданская инфраструктура.
Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем
Правительство создает Координационный совет для управления Национальным военным мемориальным кладбищем, организации захоронений, чествования памяти погибших воинов и совершенствования нормативно-правовой базы кладбища.
"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом
Министерство иностранных дел Украины, подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам высшего образования и молодежные организации начинают проект "UA - украинцы за границей", призванный объединить украинскую молодежь за границей через глобальную координационную платформу.
Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших
Три человека получили ранения в результате вражеского обстрела в Одессе и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщил мэр города.
Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших
По меньшей мере 3 человека погибли и 2 получили ранения в результате обстрелов в Донецкой области, причем Красногоровка подверглась сильному обстрелу, что привело к гибели 3 человек, а в Часовом Яру и Багатыре Великоновоселковской громады ранения получили по 1 человеку.
Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с послами G7 правительственную реформу оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, направленную на обеспечение предсказуемости, прозрачности и достойной заработной платы для привлечения профессионалов к работе в государственных органах.
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
В Одессе слышали еще один взрыв, уже третий по счету, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов на фоне воздушной тревоги.