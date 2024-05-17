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Ціна на біткоїн зросла до 66 тисяч доларів, інші криптовалюти також демонструють ріст

Ціна на біткоїн зросла до 66 тисяч доларів, інші криптовалюти також демонструють ріст

Київ • УНН

 • 17158 перегляди

Біткоїн дещо відновився, торгуючись в районі $66 000 після зростання на 8% з мінімуму минулого тижня в $60 000 завдяки позитивному притоку коштів у спотові біткоїн-біржові ETF протягом чотирьох днів і ослабленню долара на тлі ознак зниження інфляції в США.

Ціна біткойна злегка відновилася, завдяки позитивним потокам коштів у спотові біржові фонди біткойнів чотири дні поспіль. Однак, він все одно продовжує торгуватися у діапазоні від 60 000 до 70 000 доларів протягом останніх двох місяців, оскільки каталізаторів для зростання на тлі обережного інвестиційного настрою не було, передає УНН з посиланням на Investing.com.

Біткоїн зріс на 0,7% до 66,476.7 доларів. За останні сім днів біткоїн показав суттєве зростання, відновившись на приблизно 8% з мінімуму в 60 000 доларів, який був зафіксований минулого тижня, зокрема через слабкість долара на тлі ознак зменшення інфляції в США.

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Деякі дані індексу споживчих цін (ІСЦ) натякали на збільшення ймовірності, що Федеральна резервна система (ФРС) може знизити процентні ставки у вересні, що є позитивним для спекулятивних активів, таких як біткойн та інші криптовалюти. Однак, нещодавно цей оптимізм зменшився, обмеживши ріст біткойна після зауважень декількох чиновників ФРС, які стверджували, що центральний банк потребує більше доказів сталого зниження інфляції.

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Зокрема, члени комітету ФРС з політики стверджують, що для планування зниження ставок необхідно спостерігати більше ніж одномісячне зниження показників інфляції. Їхні зауваження спричинили зміцнення долара та призупинили ралі більшості ризикованих активів. Окрім невизначеності з процентними ставками у США, настрої інвесторів щодо криптовалют також були стримані через страхи нових регуляторних обмежень на галузь.

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Сьогодні ціни на криптовалюти зросли, а альткоїни, такі як Ethereum, Solana та XRP, піднялися на 3,3%, 3,8% і 1,7% відповідно, слідуючи за зростанням біткойна.

Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності07.05.24, 14:15 • 334491 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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