Это большая мотивация: Ярмоленко прокомментировал предстоящую игру с Северной Ирландией

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“Прежде всего я скажу, что мы должны думать о своей собственной игре — о качестве, о тактических моментах, которых требует тренерский штаб. В последних матчах командны результаты не такие, как хотелось бы. Мы проводим поединок дома, поэтому должны в любом случае играть только на победу, несмотря на то, товарищеская игра или нет. И встреча пятилетней давности — уже прошлое, наша задача сейчас — хорошо подготовиться к Евро через товарищеские матчи, в которых тоже важный результат”, — начал Ярмоленко.

Также Ярмоленко оценил свою игровую форму и рассказал о большой мотивации.

“Я соскучился по игре. Были разные причины, почему я не выходил на поле достаточно долгий период времени, у меня была травма. Одно дело — тренироваться, другое — играть. Мне сейчас нужна игровая практика, необходимо набирать форму. Это будет также хорошая возможность для тренерского штаба получить информацию, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Для меня лично это большая мотивация — сыграть два матча, доказать, что я могу быть полезным сборной и что я заслуживаю быть здесь. Поэтому сейчас я мотивирован как никогда”, — резюмировал игрок.

Дополнение

Третьего июня Украина проведет игру с Северной Ирландией в Днепре.